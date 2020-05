Toxicidades en el PAN

En el mundo del hampa se le conoce como “El Kakas”. Junto a su esposa Griselda fue detenido con la consorte del ex edil de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, Ilse Lucia por el presunto robo de combustible.

El Comité Ejecutivo Nacional busca antecedentes que acrediten la investigación sobre los probables nexos de la familia serrana con grupos delictivos pues existe convicción de no cobijar más a perfiles sospechosos desde las siglas de Acción Nacional.

La revelación en la entrega de la parabólica.mx en la que se establece ( https://parabolica.mx/2020/columnas/parabolica/item/4372-pan-la-mentira ) con claridad que desde las oficinas del Comité Directivo de Genoveva Huerta se dieron todas las facilidades para fijar postura pública de uno miembro del grupo despertó enojo no sólo en liderazgos como Ana Teresa Aranda y Humberto Aguilar Coronado.

Hacerlos militantes no los hace sospechosos, porque ya cargaban con ese estigma . A quien parece convertirla en cómplice es a Huerta Venegas , pues la casualidad de haber acreditado todo el proceso con ella al frente del comité estatal parece por lo menos, inverosímil.

Finalmente el Registro Nacional de Militantes habrá recibido la documentación para su validación. Después de ese largo proceso, el interesado recibirá la notificación de haber sido aceptado, como es el caso de los hermanos radicados en Venustiano Carranza, pues evidentemente no fueron rechazados

Una consulta al padrón de ese partido político cuyo origen doctrinario descansa en el bien común y la dignidad de la persona humana, permite establecer que el ex edil, junto con sus hermanos Marco Antonio, Jorge Alejandro y Erika Patricia fueron afiliados el 5 de marzo; el 31 de enero; y el 7 de febrero en los últimos dos casos, en este 2020 de manera respectiva.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.