Desconfianza, la divisa en el PAN de Genoveva Huerta

La desconfianza de los panistas a Genoveva Huerta es tal no fue invitada a las primeras reuniones de Acción Nacional para armar una candidatura de unidad para la capital de Puebla en 2021.

Es probable que detrás de estas líneas encuentre un patrocinador ajeno al interés periodístico, y no será extraño porque descalifica todo lo que le incomoda. Es imperativo subrayar el sino de la panista: perdió la confianza de los líderes auténticos, y no lo ha querido ver.

Salvo un par de legos en la esfera política que no merecen mayor espacio se pronunciaron, pero la dirigente panista está sola.

De ello no se va a dar cuenta por una elemental razón: su conducta anómala desde que llegó a la dirigencia de la mano de sus protectores, ha dejado en el camino apoyos legítimos que podrían haberla arropado.

Es una suerte de paradoja, pues con denuedo ha descalificado el esquema impuesto para obligar al confinamiento en tiempo de pandemia, no por tener estudios técnicos, matemáticos ni ambientales, sino por formar parte del grupo irascible que ve en la descalificación metódica el instrumento para legitimar su condición opositora.

Por descuido personal o de su asistente, debió entregar su vehículo para ser llevado al corralón por incumplir el programa Hoy No Circula que para el jueves restringe automóviles que porten placas con terminación 1 y 2.

Crítica feroz de todo lo que huela a la Cuarta Transformación, terminó por entregarse desde temprano, cuando no advirtió que su camioneta no circula en jueves y ahora lo sabe, pero ya tarde.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.