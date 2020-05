Claudia Rivera, la tormenta que viene

Al interior del gobierno de Claudia Rivera anida un grupo de colaboradores que obedecen a una línea dura, sin capacidad para hacer política que construye, sino al contrario, confronta.

Es el momento que alguien con más sensatez se lo haga notar pues el último de los tramos que le queda será el más complejo para Claudia Rivera. El poder mengua, no tiene sólidos puentes con factores de poder y los apetitos electorales ya son más que visibles: la tormenta perfecta.

La presidenta municipal ha cruzado la mitad de su administración y en ese periodo ha tenido tres responsables en el área de comunicación. Primero fue Armando Rocha, luego Quiroz y ahora Herrera, lo que permite confirmar una sospecha: no es el mensajero el del problema.

No terminaba de ubicar físicamente el escritorio de su oficina cuando la directora de Comunicación de Claudia Rivera Vivanco, Magaly Herrera ya tenía la primera detonación de una larga crisis de comunicación en esa administración.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.