“El toreo siempre ha sido cultura. No política”: Curro Romero. Esta sentencia, por otros motivos, precisamente sentenciosa ha sido pronunciada hace años. Pero hoy parece ser el resumen de todo lo dicho en contra de aquella desfachatez pronunciada por el ministro de Cultura, hoy llamado de sensuridad, estamento gobernativo y normativo del que depende la fiesta de los toros en la península Ibérica. Que los toros “no son cultura”, declaró el tal ministro. Pero lo grave no está en el concepto de sí es, o no cultura, la gravedad radica en el trasfondo político de ello y por tanto los intereses económicos que conlleva. Pues todo interés político representa interés y mucho en los billetes. Se trata de la asignación económica que de acuerdo a los fondos autorizados se asignará como ayuda para compensar esta crisis en las actividades culturales. “Los toros no son cultura” ha pronunciado el infeliz aquel. En la bella obra de los pinceles y lente de @pérezindiano vemos la señorial belleza de la Maestranza de Sevilla, y eso ¿No es cultura? FOTO: @perezindiando

Tan infeliz se veía ya de perder su puesto, el susodicho ministro, pues eso su dimisión era lo que pedían y siguen pidiendo todas las organizaciones taurinas, incluidas peñas y grupos de aficionados. Ya basta de tanta jeringadera en contra de la fiesta. De verdad que siento que me tocan, apachurran el trigémino cuando dicen estas cosas, (A. Pérez Reverte dixit.) Basta de incluir el Toro en intereses políticos, y sí de lo económico se trata, recordemos que el IVA aportado por los festejos taurinos a las arcas del tesoro español es 33 por ciento de lo recaudado por espectáculos, representando ser más que lo recaudado por cines y teatros. En la fiesta de los toros no cuenta sólo el impuesto por entradas, boletaje; honorarios de profesionales del toro, empresas y ganaderos. Es enorme lo que aporta el movimiento turístico: hoteles, alimentos, consumo de bebidas y transporte que en las grandes ferias se vuelve incalculable. Resulta que detrás de los mezquinos intereses de los abominables políticos aparte de la ignorancia y la incultura está lo económico. En el campo bravo no todo está detenido, va en prueba de ello: Miguel Ángel Perera, sus videos que muestran la preparación y desempeño del matador y ganadero en sus dehesas, rebasaron los 30 millones de visitas en menos de una semana. Vaya interés que despierta.

Mientras las cosas pasan, los toreros y de entre ellos destacan los nuestros, Jerónimo es una muestra y en la foto le vemos muleta en mano ante un cárdeno de D’ Haro y el rostro con mascarilla quirúrgica-de-tienta en labores de campo bravo, aunque el uso del cubre bocas no le ayuda mucho, pues oculta el 90 por ciento de su personalidad: la sonrisa, esa espontaneidad al manifestar sonriendo su gusto por el toreo que expresa, puro sentimiento.

Compartiendo cartel con Ricardo Montaño y Juan de la Cruz en la Plaza México lidiando un encierro de Espíritu Santo se presentó Raúl Luis Baselis Castañeda como novillero, el 27 de septiembre de 1990, con el novillo Costurero, siendo un coleta importante al inicio de los noventa. Pasó después a las filas de los de Plata, llegando a ocupar el puesto de Peón de brega y confianza de Eloy Cavazos, lugar que dejaba David El Vito, hermano de Eloy quien se retiró después de sería cornada en Puebla. En la foto (Foto 4) vemos a El Vito Cavazos ayudando a Raúl a montarse la casaca obispo y plata. Después partió plaza sinnúmero de veces con los matadores; David Silveti, Jorge Gutiérrez, Eulalio López Zotoluco y Rafael Ortega. Muestra Curricular de su enorme valía.

Fue al matador Sebastián Castella a quien tocó desprender el añadido o coleta a Raúl, vestido de tabaco, con rico recamado, hermoso bordado en plata, corrida de Feria de San Marcos Monumental de Aguas, el 5 de Mayo del 2013, con emoción en los rostros contemplan sus compañeros Luis Castañeda y Fernando Pérez peón español del galo, despedida de un subalterno cuya grandeza no cabía en los vestidos de plata. Después; vuelta al ruedo con entrega del público de pie, y en las alturas - donde hoy ya se encuentra – sonando Pelea de gallos, música que San Pedro ordenó a la banda de Ángeles celestiales tocar cuando el gran amigo apareció en la Puerta de Cuadrillas del cielo de los toreros.

Nos despedimos con una frase que adquiere hoy mucho valor: “No puedo imaginar un hombre inteligente y sincero, que no sienta que es necesario oponerse a esta sociedad no sólo en términos políticos y filosóficos, sino incluso morales…” Herbert Marcus (1899-1979)