Fantasma comunista y Covid-19, caldo de cultivo anti #4T

Las protestas contra López Obrador en México y en Puebla arrecian, una manifestación en la estrella de Puebla y otra caravana en La Juárez, serán las primeras.

La misión, coinciden todos, es “rescatar a México” pero no han dicho de quien, lo que no deja de ser al menos curioso y también inquietante.

Desde el trato que se la he dado a la pandemia, el combate a la inseguridad, el uso de las fuerzas armadas para hacer trabajo de seguridad y las precariedades económicas hasta la falta de financiamiento para grandes empresas en el país.

Diversas organizaciones, misma estrategia. Las diferencias en las líneas discursivas entre los convocantes son de matiz, pero no de fondo. Las argumentaciones recurren al mismo origen.

Dijo el presidente esa mañana que ‘esto va a arreciar, de una vez se los adelanto porque ya viene las elecciones (...) ya están desatados’. No podía saber cuánta razón podían tener sus palabras.

Para ello convocaron a una concentración masiva on line a través del llamado #MisiónRescateMéxico que para ello ya cuenta con página en Facebook, canal de YouTube y cuenta de Twitter, desde donde lanzan testimoniales críticos frente a las decisiones de política pública del sexenio en curso.

