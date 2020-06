Entre el Coronavirus y la incertidumbre que rodea al Club Puebla, algunos movimientos se empezaron a dar al interior de la institución.

De inicio, la salida de Ángel Rambocho Sosa como director deportivo y la llegada de Carlos Poblete.

Rambo se despidió como si se fuera alguien que le dio glorias al equipo; pero ni cuando Zidane salió del Madrid se movieron tanto las despedidas.

Su gestión estuvo llena de mediocridad y fracasos al no obtener ni siquiera una mísera clasificación.

Llega Poblete de quien se espera al menos, que no esté de adorno en la organización.

El mismo Búfalo ya gestiona el regreso de Cristian Campestrini, con quien mantiene una gran amistad.

Olvida Poblete los motivos de la salida del arquero quien se la pasó denigrando a los poblanos, a quienes incluso los atacaba en la vía pública con una pistola de diábolos por lo que incluso fue detenido y remitido a las autoridades junto con Alustiza y gracias a una llamada desde lo más alto del poder en Puebla, fue que pudo salir del bote y no pagar por su falta de educación.

La llegada de Campestrini vendría a desplazar al arquero suplente conocido como La Araña Jesús Rodríguez y quizás estaría compitiendo por un puesto con Vikonis, si es que el arquero titular se mantiene en el equipo camotero.

Con esta acción seguirá la modalidad de desplazar al mexicano para darle cabida a un portero extranjero de casi 40 años (empezarán los negocios).

Por otro lado, le adelanto que Rambocho estará aterrizando junto a Pablo Boy en Mazatlán para manejar los destinos de los ex Monarcas en el Pacifico Mexicano con lo que se comprueba que la mudanza de La Franja estaba más que cocinada hasta que las reglas cambiaron y la gente de Sinaloa puso sus ojos en un equipo como Monarcas por el hecho de tener 18 puntos de ventaja en el cociente por encima de La Franja.

Con los cambios en el Puebla, se está evaluando la continuidad de parte del cuerpo técnico y los que están en veremos son Ruso Peña, quien funge como El Bufón del grupo, además de Octavio Picas Becerril y Joaquín Velázquez, quienes, con sueldos onerosos, se encuentran en veremos y su situación contractual será resuelta en los próximos días.

A quienes puede usted ponerlos ya fuera del Puebla son Cristian Marrugo, quien andaba ya vendiendo sus pertenencias, además de Jonathan Espericueta, El Manitas Zamora y Carlos Gerardo Rodríguez, quienes ya hicieron maletas para salir del equipo.

La oferta de la directiva para los jugadores que entran en planes, es ofrecerles contratos que rondan entre el 40, 50 y 60% de lo que percibían y eso dependiendo de la calidad de cada uno.

Las negociaciones corren a cargo de Rodrigo Incera y Manolo Vega quien se acomodó con Incera y goza de su confianza, claro, hasta que lo traicione como lo hizo con Los López Chargoy.

El tema de las primas, según me platican, estará supeditado a no quedar en los últimos tres lugares de la tabla general; es decir, si el equipo logra salvar la multa por la permanencia, los jugadores podrán contar con una lanita extra, de no ser así se tendrán que olvidar de los premios económicos.

Los entrenamientos empezarán el próximo 10 de junio donde deberán reportar al estadio Cuauhtémoc y preparar todo para iniciar el torneo el próximo 17 de Julio.

Todo esto si el diablo no mete la cola y algo pasa con las gestiones que realizan en Morelia por parte del gobernador Silvano Aureoles y un grupo de empresarios quienes ya le pusieron a la televisora del Ajusco una oferta sobre la mesa.

Mendívil, más sólo que un cura en un burdel

Quien se encuentra devastado es Mario Mendívil a quien ya le mandaron decir que deje de estar diciendo que es amigo del gobernador Barbosa, que el mandatario no se mete en esos asuntos y que resuelva su tema por vía de las instancias legales.

Que mucho le agradecerían mantenerse apartado y con la lengua corta, ahora que se supo que ya el SAT investiga lo de sus facturas en la FMF.

