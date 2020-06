Ha sido en los tauro-municipios de Zacatecas y Aguascalientes, capital del mundo taurino en este continente, y fue en aguas el comienzo y culminación de otorgar ciertos apoyos, sobre todo económico y material, a los grupos de monosabios, cuadrillas, picadores y banderilleros, trabajadores de Plaza, torileros; a quienes se ha hecho entrega de importantes, valiosos apoyos en efectivo y despensas. Iniciativa promovida por la Secretaría de a economía Social del Ayuntamiento, la empresa ETMSA y grupos taurinos. Y en Zacatecas gracias a un Comité encabezado por Tauromaquia Mexicana Capítulo Zacatecas y una entusiasta respuesta de prácticamente todos los grupos taurinos locales. El acto de entrega ya hecho por 2 veces 2 en una semana lo vemos en la foto en las afueras de La Monumental de aguas.

Bien vale la pregunta o más bien, verdadero cuestionamiento: ¿Y, en el taurinísimo estado de Tlaxcala, cuándo? Incluso se puede aprovechar la entrega de ayudas para magno evento, con develación de placa conmemorativa del acto, muchas fotos, brunch de tacos y pulques. Pero, lo más probable será que el mandato de la Sana Distancia, sea el pretexto para no realizar la entrega de apoyos. Claro, que la entrega en mano de cheques y despensas en el escenario de una de las plazas de toros debe de ser para un acto multitudinario y mucha, mucha difusión en la prensa especializada que en ese estado tiene hasta su propia agrupación. Podemos imaginar lo abultado de las despensas y los ceros en los cheques de ayuda con la participación de dependencias, ayuntamientos y toda la grey de aficionados con sangre Xicoténcatl en las venas. En la foto la entrega de despensas y apoyos frente al monumento al toro, en Zacatecas con una manta alusiva al acto.

Impactante, con una belleza en su artístico y muy expresivo diseño la portada dominical del diario El Mundo en días pasados, que muestra un muy bien armado, negro y chinorris burel que ha pegado tremenda cornada manteniendo insertado en su astifino pitón a Coronavirus número 19 y la leyenda “Y al tercer mes…resucitó el Fut-Bol” haciendo alusión al ya pronto regreso de espectáculos como el Fut y las corridas de toros en espacios abiertos. (Foto: Tauronota)

28 mayo de 1970. Fecha que fue el jueves pasado el L Aniversario de la confirmación de Alternativa en Madrid de Antonio Lomelín, el acapulqueño, nacido en Guerrero y también guerrero de mucho corazón y una presencia absorbedora en los ruedos y fuera de ellos. Imborrable recuerdo cuando en tarde de corrida al El Ruedo, restaurante sobre Augusto Rodin, a un costado de La México, nos convidó a comer; imposible que Toño estuviera sentado a la mesa por más de 3 minutos y comer tranquilo, todos los parroquianos querían y cola hacían para saludarle, apretón de manos y la firma de autógrafos en las botas de vino. Volvamos a aquella tarde memorable que se convirtió en histórica, la de ese Jueves de Corpus del 70 por haber salido Antonio en hombros y por la Puerta Grande de Las Ventas del Espíritu Santo. Ceremonia apadrinada por el matador Andrés Vázquez ante el testimonio de Juan Manuel Inchausti con un encierro de don Alfonso Moreno de la Cosa.

Por cierto un torero que gravó en su parlades, el poner de moda provocar tremendos y sonoros Oléeees en los tendidos al ejecutar el muletazo del Péndulo con toda la verdad que ello implica. Era impactante ver al toro arrancarse de largo y ver como cambiaba la mirada y la dirección de la cabeza con los movimientos pendulares de la muleta, hasta que por fin daba la envestida por el lado cambiado para la espalda ante un estatuario torero. Y en los pares de banderillas, ni se diga. El pecho por delante al asomarse al balcón y las zapatillas bien asentadas en la arena. Así en Madrid en banderillas, primer par de su primero. Tal como vemos en la foto. (FOTO 3)

Ahora toca despedirnos, con Anécdota, va esta sobre Antonio Lomelín vivida y vista por éste escribidor: toreaba Antonio alternando con Curro Leal y no recuerdo-quien-más en el toreo de Puebla. Antonio muy joven y Curro apenas dejando atrás lo chaval. Era ya una costumbre bien establecida, después del sorteo, entorilamiento y la Santa Misa en la capilla de la Plaza; los matadores, con sus cuadrillas cruzando la calle sobre la 19 sur a la casa del Lic. Notario Público y Juez de Plaza don Benjamín Del Callejo. La comida-cena se serviría después de la corrida, pero antes, don Benjamín excelso anfitrión, ordenaba servir ricos y frescos jugos de frutas y ofrecían charolas también con frutas de temporada. Luego para hacer más pasadera la espera de las 4 de la tarde, un poco de cascarita en el jardín con verde pasto antes de la ducha, la ceremonia de vestirse y a la Plaza. Ahí en el jardín, dándole al balón se acerca Curro a Lomelín y le dice: - “Toño, explícame, ¿Cómo va eso del orden en los quites? Yo todavía no se cuándo me toca. Antonio sin dejar la dominada del balón, sonriente, le responde: - Mira; cuando me veas con el capote a la espalda y que voy por el quite, ¡Es que te tocaba a ti!