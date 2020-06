Violencia de género, deuda social del Estado

El caso de Michel Ivonne, es uno de los más emblemáticos; combatir la violencia de género en todas sus expresiones es una deuda social del Estado.

De todos los asuntos a cargo de la FGE, el proceso que se le sigue el joven ex empleado de la taquería de Agua Santa, es uno de los más emblemáticos pues combatir la violencia de género en cualquiera de sus expresiones es una deuda social del Estado histórica. El joven agresor deberá enfrentar, si es hallado culpable, una pena de la que deberá cumplir cuando haya pasado los 60 años de edad.

El episodio resulta atroz y condenable, no hay argumento válido que justifique los orígenes de un ataque criminal, pero la familia del presunto agresor intentó encontrarlo a como diera el lugar, sin advertir que podría incurrir en un delito más: corrupción de menores.

A Michel Ivonne se le encontró al borde de la muerte, en un canal de agua sucia en la Unidad Habitacional de Agua Santa, y según la narrativa periodística no sólo fue agredida físicamente, sino sexualmente.

Enrique Javier es un joven de 20 años de edad que jamás se le conoció talante o perfil pendenciero o altanero y sin embargo está por ser encontrado culpable de atentar contra la vida de una joven menor de edad, Michel Ivonne, su ex novia.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.