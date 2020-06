Poco a poco inicia la actividad para el equipo camotero. A partir de este lunes los jugadores están citados en las instalaciones del estadio Cuauhtémoc para iniciar en forma escalonada las pruebas de El Covid para saber si algunos integrantes están contagiados o resultan negativos con el objetivo de trazar los lineamientos a seguir durante la pretemporada.

De lunes a miércoles, a partir del día 10 de Junio, se realizarán los exámenes médicos de rigor y empezar con la pretemporada en forma.

Amaury Escoto, al Puebla

Puede usted dar como un hecho la llegada del centro delantero, ex de Lobos BUAP y Chivas como refuerzo para el próximo torneo.

Desde el viernes pasado se cerró la negociación y el jugador ya estará participando con el equipo desde el inicio de la pretemporada.

Otro que ya de manera oficial renovó contrato es Daniel Dany Arreola, quien aún con seis meses de contrato, renovó por dos más debido a que su familia se encuentra muy a gusto viviendo en la ciudad de Puebla y es por eso que declinó la oferta que tenía por parte del Atlas de Guadalajara.

Los extranjeros como Tabó, Osvaldito y Vikonis es muy probable que continúen con su respectivo ajuste de sueldo.

Liga del Balompié Mexicano

La que toma forma a pesar de los malos augurios, es la Liga del Balompié Mexicano, la cual ya tuvo su primera asamblea de dueños en la que se dio a conocer los siete equipos ya afiliados y los pre-registros de los posibles participantes con la intención de llegar a 24 equipos.

Esta liga no está afiliada ni a la FIFA ni mucho menos a la FMF, pero se presenta como una opción para todos aquellos empresarios y jugadores que no han tenido cabida en la FMF, debido a la mafia que maneja la misma y que ahora tendrán la posibilidad de participar en una liga en la que no habrá más interés que sumar puntos y tratar de campeonar, pues no se tendrá la presión del descenso, por lo que se espera que se puedan dar partidos abiertos con goles y espectáculo.

Esta liga está encabezada por Carlos Salcido y un buen número de jugadores que seguramente quedaron fuera de la liga al desaparecer la Liga de Ascenso.

Contará con tope salarial de máximo 150 mil pesos y de ahí para abajo.

En el caso Lobos BUAP, empresarios de Guadalajara están interesados en revivir al equipo universitario en esta liga.

De darse la negociación, la universidad daría en comodato el nombre del equipo y la utilización del Estadio Universitario para el desarrollo de los entrenamientos y los partidos oficiales.

Los gastos y la manutención del equipo correrían absolutamente por parte de este grupo de Guadalajara quienes ya habían tenido la intención en el pasado de ingresar al mundo del futbol.

Las negociaciones están en marcha y veremos si llegan a buen puerto.

La liga está programada para iniciar durante el mes de Octubre por lo que existe tiempo para poder armar un cuadro competitivo en caso de que, cómo le decía, se logre aterrizar la idea.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Seguimos en línea.

Hasta la próxima.