El incómodo padrino de Genoveva Huerta

Eukid N., abogó siempre por ella, él era el poder detrás de la silla de Genoveva Huerta, la aguerrida dirigente panista del presente.

También lo fue como coordinadora de Cultura del CEN del PAN en 2015. Frente al matrimonio Moreno Valle-Alonso Hidalgo, Eukid N., abogó siempre por ella por una premisa que no se podía soslayar, por incontrovertible: él era el poder detrás de la silla de Genoveva Huerta, la aguerrida dirigente panista del presente.

Era como un secreto de familia que luego fue formando parte de la comidilla en la cúpula política: en Cancún, Genoveva Huerta había planchado su candidatura a la diputación federal con el ex operador estrella del morenovallismo.

Durante su estancia en el municipio de Benito Juárez se hospedó en el departamento que fue propiedad del actual imputado, pues aún no contaba con la residencia de Bacalar , en el extremo sur quintanarroense.

El ex mandatario puso a disposición de Gustavo Madero toda la estructura de la que era capaz. La actual dirigente panista fue enviada a Cancún, Quintana Roo como operadora del morenovallismo.

Deslegitimada cómo está la dirigente, tal vez se deba a una conveniencia política o que en el sub consciente descanse la idea de que se olvide la manera en la que escaló como operadora, luego a la diputación federal y finalmente a la dirigencia de un partido político que en el pasado ha tenido figuras de la escena con más oficio que ahora.

El probable responsable de haber extorsionado y de lavar cantidades de dinero aún no cuantificadas, Eukid N., también construyó carreras políticas, como se verá a continuación.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.