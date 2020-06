Desde el pasado 16 de marzo, el personal de Seguridad Custodia del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Serdán, sufren de constantes abusos de su director Leonardo Hernández Barbosa.

Una queja llegada a esta columna, indica que al personal en general, hombres y mujeres, los tratan peor que a los mismos internos.

Al personal que trabaja en el Cereso de Ciudad Serdán, que ingresa de 9 a 18 horas, los dejan salir entre las 22 y 23 horas, además de que no les pagan sus horas extras, además de que se niega a pagarle sus guardias.

Si una custodia le agrada al director Leonardo Hernández Barbosa y está no hace caso a sus insinuaciones físicas o verbales, las hostiga normalmente dándoles actividades extras, además de que las humilla.

Los obliga a trabajar en sus días de descanso.

Al personal de seguridad que cumple un horario de 24 por 48 horas, al momento de salir los dejan más de dos horas parados en el rayo del sol. Existen casos de tenerlos parados hasta las 12 horas, para que les permitan retirarse.

Al personal femenino les va peor, las mandan a cubrir seguridad en área de varones, las obligan a vigilar en las torres hasta altas notas de la noche

Solo les dan un solo permiso para comida. Realiza reuniones de trabajo solo para amenazar a todo el personal. A los que incapacitan por estar enfermos, los obligan a presentarse así como están para llevar personalmente el permiso.

Parte de la queja:

"No se omite hacer mención que si alguien del personal se queja o le contesta lo contrario lo amenazan diciéndole que sino les gusta renuncien. Para realizar todo este acoso laboral los directivos se apoyan de personas que les han prometido una plaza de seguridad como la encargada de jurídico, encargada del departamento de recursos humanos; esta señora es igual que los directivos ya que se ha reportado muchas veces por su despotismo y prepotencia con que trata al personal y hacen caso omiso lejos de orientar y apoyar al personal los discriminan y ofenden más".

"Tenemos entendido que el trabajo en un Centro Penitenciario es para ayudar a las personas privadas de la libertad a no delinquir más en la sociedad, pero tal parece que el director viene a hostigar y acosar laboralmente al personal, haciendo caso omiso de las diferentes peticiones de la población interna que alberga el centro ya que no les hacen caso y se esta vulnerando la seguridad de la institución porque la misma población hace mención que pretenden amotinarse por la falta de atención de los directivos".

(Hasta aquí la queja).

Nos vemos cuando nos veamos