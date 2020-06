Enigmas desde el encierro carcelario

El último audio de Eukid, demuestra que le urge borrar toda huella en Quintana Roo. Carlos Joaquín González, llegó a la gubernatura de la mano de RMV y recibió mucho dinero.

Otra asignatura de la que no parece haber duda es el perfil que el poderoso operador del morenovallismo mantiene en el penal de San Miguel, en la capital y en Tepexi de Rodríguez: lejos de mostrarse moralmente derrotado, notoriamente le lleva pasos de ventaja a la Fiscalía General del Estado , a cargo de Gilberto Higuera Beltrán, que comienza a mostrar deficiencias notables que parecen deliberadas, omisión que también resulta criminal.

Aunque en un principio se manejó que el nombramiento de la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción -que según el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sección cuarta del libro segundo, también persigue delitos de servidores públicos- Rosaura Antonio Villanueva Arzápalo, también se debió al imputado de lavado y extorsión, no se pudo establecer vínculo alguno.

En otro ángulo también se ubicó al secretario de Gobierno, Francisco López Mena , quien de acuerdo con el periodista Roberto Rock, tenía vasos comunicantes con el ex presidente Felipe Calderón, impulsor de México Libre, una nueva franquicia electoral rumbo a 2021.

La última conversación telefónica publicada por la prensa poblana no deja lugar a dudas: ¿Cómo vamos con lo del sur... Con lo del sur, la aldea del sur?, preguntó a uno de sus abogados, a quienes inquiere con ferocidad por la lenidad aparente.

Al ex jefe de la operación electoral de Rafael Moreno Valle, fallecido en diciembre de 2018, Eukid N., le precisa borrar toda huella dejada en el estado de Quintana Roo, en donde colocó el segundo núcleo de poder al amparo de su relación con Carlos Joaquín González, el gobernador en turno.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.