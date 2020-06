Fue en La Antigua, ganadería propiedad de don Jorge D´ Haro, hierro primera generación de descendientes de Piedras Negras, donde en días pasados se realizaron actividades de campo con tienta en la Plaza de casa. En la foto vemos, al Señor Ganadero junto al picador de toros de toda su confianza don Salomón Azpeitia. El Matador, ese sí, de Auténtica Dinastía, Diego Silveti quien ha actuado como Director de Lidia, llevando a los chamacos en la enseñanza y práctica de las labores de tienta, citados ahí en el campo para; Carpe diem, aprovechar el momento.

Y en otra casa de toros criar de mucho abolengo, con los Lebrija, hubo también tentadero con la participación de chavales, muy bien de campero vestidos, y recalcamos esto por los comentarios que han aparecido en las Rs.Ss. cuando chavales, independientemente de su condición económico - taurina y familiar - se presentan a las tientas; vestidos a la usanza “sábado día de compras en centro comercial”, el culpable es quien los invitó a la tienta y de alguna manera quien los lleva con esas fachas. La Torería se manifiesta en el vestir y así lo lucen los auténticos que van por los triunfos por causalidad, no por pura casualidad. El tiempo, que pronto pasa, ya lo dirá. En la foto, no hace falta resaltar lo bien que luce la ropa campera que como su nombre lo expresa, para eso es, para vestir y currear bien en el campo.

Claro que mucho se extraña ya el ir a los toros, ir a la Plaza y con ello, pues va implícito el comer bien sabroso antes ce la corrida, la mayor de las veces en restaurantes muy sui generis. Con los nombres o lemas de “Toros en la calle” y “Toros en la mesa”, la Fundación Toros de Lidia ha estado publicando un directorio que incluye ya 130 restaurantes y bares con muy atractivas y algunas evocadoras fotos. Vemos en la foto el muy llamativo e invitador “Mesón Taurino” en Ciudad Real, mesas al aire libre y amplio espacio muy ad hoc con lo que actualmente se requiere. El Panteón Taurino de León Guanajuato, el Tragadero de Ciudad Juárez estos dos en México, el Rincón Taurino de Los Ángeles, California, curiosamente, en la Argentina, el Burladero en Buenos Aires, aunque ahí no halla toros, ni plazas, pero sí muy buenos cortes de carnes; Casa Enrique en Las Baleares, ha sido incluidos en este atractivo directorio que crece bajo los principios de “Donde hay Toros se come bien” y “El Toro celebración que nos une”.

Una gran cantidad de opiniones despertó la declaración reciente que propone cambios reglamentarios en nuestra fiesta, predominando las opiniones en contra de tal decir. En respuesta a la sugerencia de tocar el tema, aquí va la nuestra: No se trata de nada nuevo; para la celebración de la Feria del Caballo. En Jerez de la Frontera, también desplazada para octubre, como algunas grandes ferias y festejos, ante la agresiva pandemia; el Matador y principal promotor de la Corrida Concurso, el de La Puebla del Rio propuso y fue aprobado el utilizar nuevo diseño de Puyas- mismo que ya se viene usando en Francia -. Pero, no, no se trata de probar nuevos diseños, lo que debe cumplirse y vigilar que se cumpla de manera estricta y en todas las Plazas es el Reglamento vigente, que por eso, por ancestral, conserva y preserva los dogmas del toreo que deben cumplirse. La verdad es que en el caso de México, únicamente en las Plazas de Insurgentes, Guadalajara, Aguas, Zacatecas se cumple utilizando las Puyas reglamentarias, en todas las demás se permite usar las que llevan los propios picadores conocidas como “leonas” (imagine Ud., el daño, una furiosa leona trepada, garras encajadas, montada sobre los lomos del toro). Haga Ud., el intento de que se utilicen Puyas con las medidas que ordena el Reglamento…Ufff…enérgicos y alborotadores argumentos saldrán en contra. O, presente Ud., caja de Puyas oficiales rentadas…Ufff, que no tienen buen filo, que esto, que lo otro. Y, cada quien a usar las suyas.

A propósito de estos días va la despedida; cita de Eduardo Martínez Rico: Carpe diem, tópico de la poesía, de la literatura: “aprovecha el día, el momento”…Aparece en una de las odas de Horacio, pero seguro que viene de mucho antes, porque en esta expresión late el ser humano. Uno de sus anhelos. Uno de sus temores.

Interesados y curiosos, este es el enlace para leer el texto completo Carpe diem de Martínez Rico; https://www.zendalibros.com/carpe-diem-2