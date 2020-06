"Dile a Simitrio que no se ande pasando de huevos". Esa frase fue la última que escuchó Meztli Sarabia Reyna, antes de ser ejecutada a balazos por 4 sujetos que la mañana del jueves 29 de junio del 2017, se metieron a las oficinas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), 28 de Octubre, recibiendo dos disparos, uno en la cabeza y el segundo en el vientre.

El atentado, dicho por Tonatiuh Sarabia, el hermano de Meztli, llevaba un mensaje dirigido al padre de ambos Rubén Sarabia Sánchez (a) "Simitrio", por un remitente que aún no aparece.

El día del crimen, los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Ricardo Antonio y José Luis, de alguna forma sabían lo que iba a ocurrir y ya tenían elaborado un informe, donde se involucró a gente inocente, quienes fueron acusados formalmente.

Marisela N. comerciante de ropa, es una de las detenidas, que ya cumplió tres años en prisión y hasta el momento no le han podido comprobar alguna participación en el asesinato de Meztli Sarabia.

De hecho, existen inconsistencias en las actuaciones del Ministerio Público y en los informes oficiales de lo ocurrido, que no han querido o les interesa investigar en este gobierno.

Le presento una carta de Marisela, donde reseña parte del calvario que ha sufrido.

La carta

"Yo Marisela xxxx soy la persona acusada de privar de la vida a meztli xxx quiero se dé a conocer públicamente y que el gobernador del estado tenga conocimiento de las actuaciones del ministerio público adscrito a la fisdai que desde el primer día me ha intimidado, amenazado y desde el primer día que fui detenida en un mega operativo en mi lugar de trabajo el día 1 de julio del 2017 me han señalado de yo cometer tan atroz crimen lo cual NO es verdad y ya para el día de hoy son tres años los cuales e padecido temor y saña por parte de la fisdai, siendo que las pruebas dicen lo contrario"

"Que la que suscribe es objeto de una investigación fabricada por probablemente, los responsables del hecho que ahora se me atribuye, que la investigación realizada por la fiscalía es deficiente, carente de objetividad, imparcialidad, profesionalismo, que no fue orientada a explorar todas las líneas de investigación sino por el contrario, sólo se basó en fabricación de testigos en complicidad con algunos miembros de la Policía Estatal Preventiva a los cuales desde éste momento señalo como los responsables de fabricar carpetas de investigación, afirmo y demostraré lo anterior toda vez que del análisis exhaustivo que se realizó a los actos de investigación, se acreditará que el día veintinueve de junio de dos mil diecisiete, desde aproximadamente las nueve horas la Policía Estatal a través de los elementos Ricardo Antonio y José Luis tenían conocimiento del hecho que sucedería, esto es privar de la vida a la víctima por lo que elaboraron documentación falsa utilizando los nombres de José Alfredo y Beatriz Adriana para relacionarme con el hecho".

"Que el día primero de julio de dos mil diecisiete hubo violencia física, psicológica y tortura por parte de elementos de la Policía Estatal y agentes del ministerio público adscritos a la fiscalía general del estado en contra de diversos testigos para coaccionarlos y hacerlos firmar una declaración falsa en la que se me involucró en el hecho ilícito esto es concretamente a la C. Sandra Jazmín y C. Omar Pablo lo que deriva en un claro encubrimiento por parte de la autoridad para no encontrar al o los responsables contrario al deber de investigación, para obtener un culpable así como desviar la investigación favoreciendo a los delincuentes y éstos sigan impunes".

"Haciendo a todas éstas autoridades responsables del crimen en términos del numeral 21 fracción I y/o III, ya que al parecer planearon el crimen y además planearon quien iba a ser el responsable del mismo en éste caso la que suscribe de manera injusta. Por lo que finalmente se demostrara mi inocencia y que yo no participe en tal hecho".

(Hasta aquí la carta).

A 3 años de ocurrido la ejecución hasta el momento se desconoce qué fue lo que realmente pasó y quiénes son los responsables y, sobre todo, cuál fue el motivo de la ejecución de Meztli Sarabia Sánchez.

