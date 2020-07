Busca ampararse Genoveva Huerta

Rumbo a las elecciones de 2021, Genoveva Huerta ya es un elemento tóxico y poco confiable. Sólo ella y su pequeño grupo no lo han querido ver.

Más que un activo con dotes opositores que generen confianza y certeza, instrumentos esenciales en la búsqueda del voto y confianza ciudadana. La actual dirigencia ya es un elemento tóxico y poco confiable que sólo ella y su pequeño grupo no ha querido ver.

