Larga noche para un poderoso en el penal

Los cateos permitieron decomisar obras de arte valuadas en millones de pesos… A la fecha más de 30 inmuebles están a nombre de Eikid N. o de sus prestanombres.

A los delitos de e xtorsión, lavado de dinero, amenazas comienzan a robustecerse otras carpetas de investigación, lo que anticipa una larga estadía en el penal de Tepexi del ex operador del fallecido Rafael Moreno Valle, quien paradójicamente había construido un discurso a partir del cambio de paradigma en Puebla detrás de un estribillo engañoso: “Abre los ojos, lo mejor está por venir”.

No es menor pues sólo en dos tarjetas de crédito American Express, el sujeto que operó mecanismos de proveeduría en insumos para los gobiernos de diversos estados del país como Querétaro, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla, hasta 300 millones de pesos.

