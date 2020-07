La operadora de Lozoya en Pemex y su conexión con Puebla

Carlos Natale hoy se desempeña como jefe de la Oficina de Marcelo Ebrard Casaubón; en el pasado tuvo relación con Emilio Lozoya, a través de Rosario Brindis.

La operadora de Lozoya, ex funcionario del priista Peña Nieto, quien podría enfrentar cargos por asociación delictuosa, manejo de recursos de procedencia ilícita y cohecho , no sólo mantuvo relación con el funcionario en la cancillería.

Rosario Brindis fue compañera de bancada con Juan Carlos Natale López en el Partido Verde Ecologista de México y en marzo de 2015 asistió como invitada junto con su marido, a la boda de este en la ex Hacienda de Chautla, en la que de acuerdo con versiones periodísticas de la época, costó tres millones de pesos.

El ex funcionario en la gestión de Enrique Peña Nieto nombró a esta mujer como Enlace Legislativo y junto a Froylán Gracia Galicia, operaron un “cuarto de guerra” en el piso 45 de la Torre de Pemex desde donde habrían utilizado más de 359 millones de pesos que en maletas y portafolios , que dedicaron para la comprar de votos de legisladores de diversos grupos parlamentarios.

Uno de los dos operadores que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin utilizó para “comprar” al Congreso en la XVII legislatura, según relata en el reportaje principal el semanario proceso (número 2282) este fin de semana, fue Rosario Brindis Álvarez.

