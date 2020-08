Doblaron a una aguerrida de la #4T

Poseedores de la llama perpetua de la honradez y la moral pública condenaron a la joven legisladora que se puede ver en varios videos en la playa.

Y claro, también la mujer, pero de eso no sabe el ágrafo ni el analfabeta funcional.

La joven diputada no obstante terminó por doblarse ante el concierto monocorde de un grupo en el que anida el morbo y la baja estofa y pidió perdón .

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.