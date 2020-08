Inmersos en una serie de eventos de trascendencia nacional, llegamos a la segunda quincena del mes de agosto de pandemia, que nos convocó de inicio por ahí del quince de marzo, a una cuarentena que lleva ya cinco meses, casi 60 mil fallecidos a nivel nacional y más de 2 mil 800 en el estado de Puebla.

El gobierno federal declara duelo nacional de treinta días por las víctimas del Covid-19, -del 13 de agosto al 11 de septiembre- y la famosa “curva” sigue sin poder “aplanarse” y aun así, tanto el Presidente López Obrador como sus cercanos colaboradores -cuando están con él- siguen sin usar cubre boca, sin considerar como bien ha dicho el Premio Nobel Mario Molina “la ciencia nos dice lo que tenemos que hacer, pero desafortunadamente la política no”.

El uso político de esta tragedia nacional incluye la buena noticia del arribo de la vacuna para el primer trimestre del 2021, derivado de un acuerdo para su producción, financiada por la fundación del magnate Carlos Slim entre México y Argentina, anunciada el pasado miércoles en Buenos Aires y el jueves en la “mañanera” en México. Vacuna que tendrá una cobertura “universal y gratuita” dijo el Presidente, vergüenza sería que no fuera así, por supuesto es obligado para este gobierno si consideramos el mal manejo que han tenido de esta pandemia, dicho por expertos; lo lamentable es que el escenario para entonces será catastrófico, ya que se estima que habrá más de 100 mil mexicanas/os fallecidos.

Estamos observando también la construcción de una nueva trama, que asegura muchos capítulos, que serán presentados, como se vayan necesitando, es decir, cada guion se escribirá de acuerdo a cómo vayan acercándose los tiempos electorales. Si las cosas se dificultan más para el Presidente López Obrador, o para su gobierno, o para su partido oficial Morena en el gobierno por no saber enfrentar -como hasta ahora- las diversas crisis sanitaria, de salud, económica, de empleo, de seguridad y educativa; la trama podrá contener más insumos.

Historia que por supuesto suena emocionante, seguramente cuando el rating baje, siempre habrá manera de un nuevo capítulo para cubrir los tiempos que faltan para llegar al inicio de las campañas políticas. El actor principal por supuesto es, Emilio Lozoya.

Sin duda resalta atestiguar la presencia -una vez más- en nuestro país del uso mediático de la justicia selectiva, tema muy criticado por los actuales personajes del gobierno hace no mucho tiempo y no sólo por la obviedad demostrada comparativamente en el manejo de los “juicios” a Rosario Robles y a Emilio Lozoya, me refiero también, a que aun cuando México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, seguimos viendo que se justifican las agresiones o violencias contra niñas y adolescentes; qué decir de las que propician en buena medida las que se ejercen contra las mujeres, reflejo todas, de la misoginia, el machismo y la impunidad que persiste, y todavía los señalamientos, como sucedió recientemente en Puebla por parte del Ejecutivo estatal al dar a conocer datos oficiales sobre la impunidad en el delito de feminicidos, que de ninguna manera se hizo con un propósito “mal intencionado” sino con el único objetivo de que se asuman responsabilidades.

Como las responsabilidades que se deben asumir en el Congreso poblano al conocer el recuento de quejas interpuestas a diversas leyes aprobadas, 13 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según datos de la Ibero Puebla en dos años de esta LX Legislatura.

Pero claro, no podemos pasar por alto que el estilo actual que se viene acentuando día a día en los gobiernos ejercidos por el partido político Morena, es que todo puede ser usado a conveniencia, como se vaya necesitando…