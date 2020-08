Un lustro sin Paulina: #NiUnaMás

Es preciso no olvidar el origen de la reunión virtual de este martes 25: el crimen de Paulina y su bebé en el vientre… La premisa debe ser #NiUnaMás.

Cualquiera de las personas que participan en este panel deberíamos sentirnos honrados por la convocatoria, pero no hay motivo para ello. Es preciso no olvidar el origen de la reunión virtual de este martes 25: el crimen de Paulina y su bebé en el vientre , un muchacho cuyos orígenes familiares sugieren un contexto violento, encarcelado y una sociedad lastimada.

La tragedia que los envolvió los puso en la posibilidad de poder ayudar a otras personas en el Estado de México, Morelos, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, al tiempo de haber establecido vasos comunicantes con colectivos y agrupaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de mujeres en situación de riesgo.

El caso de Paulina Camargo Limón colocó frente a un reto descomunal al aparato de impartición de justicia pues bajo la lógica jurídica de que sin cuerpo no hay delito , se debió poner a prueba al Tribunal Superior de Justicia para encontrar un esquema inédito para castigar a quien, sin duda, ultimó a la joven poblana.

El Estado mexicano le ha fallado a las mujeres de este país y a cada una de las familias que ha padecido el abuso de un sistema machista basado en el egocentrismo que no pocas veces se traduce en la violencia de género, hasta llegar a los casos de feminicidio.

No hace mucho una mujer que ostenta el cargo de presidenta municipal en un municipio de la zona metropolitana de Puebla sufrió una brutal golpiza de su marido , un pernicioso personaje que ha querido incluso imponer proveedores en el gobierno de la víctima humillada y golpeada .

