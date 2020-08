Un nuevo año legislativo está por comenzar, pero a diferencia de los anteriores, en esta ocasión el Poder Legislativo Federal enfrenta el reto de atender de forma inmediata la triple emergencia que sufre el país: la de salud, la de seguridad y la económica.

El PRI, a través de una acción coordinada entre la gobernadora, los gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales, Militancia y dirigentes, está decidido a impulsar los temas que sí interesan a las y los mexicanos y de los cuales depende el bienestar de millones de personas.

Mientras algunos tienen la mirada puesta en el pasado, las y los priistas la tenemos en el presente para construir el futuro de una nación que hoy enfrenta mayores retos que en 2018.

Y es que México no volverá a ser el mismo en términos sociales, como tampoco económicos, educativos ni políticos, por lo que el PRI ajusta la mira y retoma en su agenda legislativa los problemas que hoy enfrenta la sociedad en las calles, en los hospitales, en sus puestos de trabajo y en el propio hogar.

Los jóvenes que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) son los más golpeados por la pandemia y la crisis económica. Por ello el PRI impulsa la creación del seguro de desempleo como una medida urgente y necesaria para apoyarlos en momentos difíciles.

La violencia familiar se ha incrementado, por lo que el PRI pugna por que en el Presupuesto de Egresos sean devueltos y aumentados los recursos destinados a operar programas de prevención, atención y auxilio en los casos de violencia contra las mujeres y los niños.

El campo mexicano no debe ser olvidado ni sus problemas menospreciados. El PRI exige que el recorte presupuestal de 75% no afecte a los programas del campo y velará por que en la extinción de fideicomisos no se contemple a los enfocados a brindar apoyos a las mujeres y hombres que trabajan la tierra.

Nuestros connacionales enfrentan momentos de definiciones en Estados Unidos, por lo que el PRI acompañará e impulsará sus propuestas desde la tribuna legislativa y defenderá la observancia de sus derechos humanos en todos los foros y en todas las reuniones.

El rezago educativo se incrementará durante el ciclo escolar en marcha, especialmente en las comunidades indígenas, por lo que el PRI ha propuesto distribuir tabletas con contenidos educativos precargados y en las 68 lenguas indígenas, buscando con ello cerrar brechas y brindar mayores oportunidades.

La pandemia está lejos de ser resuelta, por lo que la atención del PRI sigue puesta en el apoyo al personal médico y equipamiento hospitalario, así como en el impulso de políticas públicas efectivas de detección temprana, tal y como se ha hecho en los Estados que gobierna el PRI.

El azote del Covid-19 se recrudecerá en el invierno, por lo que las empresas seguirán enfrentando adversidades. El PRI propone crear facilidades para el pago de impuestos durante los meses por venir, así como programas de apoyo efectivos para las mujeres y los hombres emprendedores que se la siguen jugando con México.

Como ningún otro partido, en el PRI realizamos la gestión social que la población necesita y redoblaremos esfuerzos en la emergencia nacional que, lejos de acabar, azotará con mayor intensidad a los mexicanos.

El PRI está con México.