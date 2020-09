En manos de un conservador, nueva sede de Morena

Cada vez que hay oportunidad, Joaquín Haces, descalifica al grupo gobernante en el país… él y su familia son los propietarios del inmueble donde despacha el Movimiento Regeneración Nacional.

De lo que no existe duda es del gesto desmesurado de poner, literal, la iglesia de la Cuarta Transformación en las manos de Haces, el feroz crítico del modelo de gobierno en curso.

El acuerdo comercial para la firma del contrato de arrendamiento en la nueva sede marcada con el número 79 de la calle Teziutlán Sur en la colonia La Paz, sería de unos 80 mil pesos , sin embargo el dardo no ha sido confirmado.

Fiel a su perfil empresarial, Joaquín Haces está dedicado a lo suyo. El desarrollo de proyectos que generen utilidad y empleo, como Val’Quirico, en la ex hacienda de Santa Águeda en Tlaxcala entre algunos otros.

