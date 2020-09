La secta poderosa de García Luna que alcanzó a Puebla

Olga Wornat en su más reciente libro titulado “Felipe, el oscuro”; revela la relación y las complicidades entre Genaro García Luna y Facundo Rosas Rosas.

La cita frecuente del ex titular de Seguridad en la obra de Olga Wornat permite ver que quien una tarde de julio de 2015 tuvo que salir por la puerta trasera del C5, luego de que Parabólica reveló que Marco Antonio Estrada López y Antonio Méndez Lozano mandos suyos eran partícipes del huachicol, en efecto, mintió mucho.

Del cúmulo de integrantes de la política poblana que encontraron acomodo en las gestiones panistas en Los Pinos, destaca la del ex titular de Seguridad en los tiempos en los que Puebla se convirtió en epicentro del robo de hidrocarburo, narcomenudeo, extorsión y ejecuciones.

El ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, Facundo Rosas Rosas, formó parte de una “secta poderosa” que encabezó Genaro García Luna, el mando policiaco de Felipe Calderón, sometido a proceso en una corte federal, en Nueva York, por sus vínculos con el cártel de Sinaloa.

