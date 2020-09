Adiós a la Conago

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) agotó un modelo de interlocución con el poder presidencial, que comenzó con la alternancia política del 2000.

Lo que natura no da, la derecha no presta.

El esquema de negociación no sólo era inédito, sino audaz porque hacía a un lado al Congreso de la Unión en donde senadores y diputados federales son negociadores de sus respectivas entidades federativas para el diseño del paquete de egresos y Ley de Ingresos cada año.

Citar el vecino estado es preciso no sólo porque en la historia de México ha sido desde el periodo de la llegada de los españoles a nuestro continente, un laboratorio político que ha dado ejemplos en el contexto nacional.

No fue el PRI el que estableció diques y contrapesos a un mandatario federal que irrumpió con una enorme legitimidad -que luego fue dilapidada-, sino la izquierda.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.