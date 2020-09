Desaforado aspirante

La aduana más difícil que encontrará Fernando Manzanilla es en el terreno penal con los procesos en curso, debido al presunto manejo irregular de una partida utilizada con discrecionalidad.

No sólo deberá sortear la dificultad de ir a la elección en 2021 con candidatos propios y sin alianzas políticas, pues la ley electoral proscribe a las agrupaciones de nuevo cuño la unión de fuerzas con otros partidos, como en realidad sucede con Encuentro Solidario.

Su promotor Hugo Erick Flores, que fue un calderonista confeso, tan preocupado por la suerte jurídica del legislador federal y ex secretario de Gobernación, deberá acelerar el paso para investir abanderado al rupturista de Juntos Haremos Historia en Puebla.

En la gestión de su cuñado, el ex gobernador Rafael Moreno Valle quiso ser candidato a la capital por el PAN y ello originó el rompimiento; en el gobierno en turno la historia se repitió, pero ahora en Morena.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.