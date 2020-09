Un patiño en la interna de Morena

Salazar Vicentello es dueño de su mala fama. Pactó en 2019 con Edgar Moranchel, un topo del edil panista de Atlixco, Guillermo Velásquez.

Salazar Vicentello será el único poblano en aparecer en esa lista de aspirantes a la dirigencia pero será una fugaz participación, no sólo por su escaso nivel de conocimiento público en el país entero, sino por la mala reputación que le precede.

Será uno de los momentos sublimes de quien aspira a tener un haz de luz en el escenario pues nada tiene que hacer al lado de personajes, auténticos pesos pesados, como Porfirio Muñoz Ledo, ex líder nacional del PRI y luego del Partido de la Revolución Democrática, sucesor en ese encargo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y antecesor de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.