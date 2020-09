Fernando Manzanilla, el conservador de clóset

Fernando Manzanilla no sólo ha perdido aliados, sino olfato y tino político… Siempre se ha sentido más cómodo en esa minoría que con la mayoría que le tendió la mano.

La causa del supuesto estratega del morevallismo se apaga. No sólo ha perdido aliados, sino olfato y tino político . Haber dejado pasar la colocación de anuncios denigratorios de un grupo reaccionario en México confirma que Manzanilla siempre se ha sentido más cómodo en esa minoría que con la mayoría política que le tendió la mano.

En el primer caso se trata de un pequeño grupo de personas privilegiadas, congruentes con un esquema de pensamiento reducido intereses económico que ve amenazados privilegios acumulados por un régimen insepulto; en el caso del ex secretario de Gobernación, lo ratifica como un personaje habituado a tirar la piedra y esconder la mano, como ha sido evidenciado desde su ruptura con el grupo que lideró su cuñado, el difunto Rafael Moreno Valle Rosas.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.