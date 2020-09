Números sin adjetivos en la legislatura de Puebla

Se trató de la controversia constitucional 210/2006 en la que se estableció que las dos terceras partes del Legislativo queretano se debían considerar a partir de las y los legisladores presentes en la sesión de Congreso, no de la totalidad cameral.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.