Los festejos del CL Aniversario de la casa ganadera de Piedras Negras, que por algo, muy merecido es considerada ganadería madre, cierto es esto y también es una gran verdad que existen ganaderos padre, así lo reconoció -y son muy pocos-, el festejante Marco Antonio González Villa en la recia personalidad de Don Hugo García Méndez con un ceremonioso y tradicional cruzado del tradicional y exquisito pulque de aquellos lares. “Mi padre Raúl González se crio y creció a su lado”, expresó Marco en el saludo a sus invitados al festejo sin mucha zaragata en los espacios del casco antiguo de la casa hacendaria, mismo que se inició con solemne y privada misa en la capilla de la hacienda. Foto: Tadeo E. Alcina.

Este escribidor lo que ya que he dicho un par de veces, bien vale repetirlo “No quiero que se me trate de necio postureador o defensor de una necedad”. Parece, sí una necedad, insistimos y en ésta ocasión van dos pájaros de una pedrada: Muy respetable y de admirar el brindis de un Torero a un protagonista de la vida pública, sea deportista, artista, cualquier admirado y popular ídolo, sobre toro si este personaje entiende, respeta y sabe estar en el callejón. Y el otro quid a mencionar con insistente señalamiento es el buen vestir, ceremonioso y elegante al asistir a los Toros y más si se trata de personajes que se exhiben a la vista pública a través de los medios, tal como vemos en la foto: recibiendo un brindis, a toda una estrella del firmamento del balón-pie Sergio Ramos, quien de manera acertada ha sentenciado: “Hay gente que no ve los toros como parte de nuestra cultura, y es muy respetable. A quien no le guste que no vaya, pero que nos dejen disfrutar a los que nos gusta”. En otras palabras y muy a lo Sabina: “sí no les gusta, que no nos toquen los cojones”.

Ante la gran falta de festejos a reseñar o comentar, salvo las actividades campiranas, algunas tientas, el retiro invita y así lo estamos viviendo, a echarse un clavado a los baúles y cajones de los recuerdos, algunos de ellos que aún después de pasados tantos años, nos maravillan, como lo que vemos en esta maravilla de Foto: Nîmes, Francia, su Monumental hace ya 33 años, Arenes de Nimes el recuerdo de la alternativa de 2 Toreros 2 que iniciaron sus carreras de tumultuosos triunfos siendo ambos unos chamacos: Rafi Camino hijo de quien por su prematuro entender de los toros fue llamado “El Niño Sabio de Camas”, Paco Camino y Miguel Báez quien toreaba con el mismo sobre sobrenombre de “Litri”, los dos recibieron la alternativa, el título de Matador de toros de manos de sus señores padres, quienes esa tarde vistieron de luces nuevamente y por última vez únicamente para dar la alternativa a sus vástagos. La foto, verdaderamente de colección lo dice todo: ¡Los cuatro a hombros!

​​​​​​​La Francia del sur, la Francia taurina, continúa dando festejos con una conducta ejemplar de su apasionada y ordenada afición, de Arlés, pasando por Nîmes a Dax, las corridas con lleno absoluto dentro de lo permitido. Empresarios y público actuando sin complejos ni corajes retrógrados. Vemos en la foto a un Daniel Luque que por aquellas tierras se ha ganado envidiable puesto en el gusto de los galos. De lo interesante de la foto, apreciamos la pendiente y también interesante expectación del público. Y ¿Cómo no ha de ser así? Con la admirable presencia del castaño de “Pedraza” y su espléndida encornadura de una bravura exquisita que Luque metiéndose en sus costados se lo pasa por alto de una manera impactante.

Como despedida continuando con los recuerdos, va algo imposible de olvidar, 26 de septiembre hace ya 36 años en Pozo Blanco, Córdoba un toro de nombre “Avispado“ de las dehesas de “Sayalero y Bandrés“ quitó dramáticamente la vida a Francisco Rivera “Paquirri" quien entonces tenía 36 años de edad. Aquí su cita, que es una pincelada de la humildad y respeto a los demás, con lo que siempre trazó su existir, con ello le recordamos: “Sí te llegas arriba, no olvides de donde vienes ni lo que te ha costado llegar”.