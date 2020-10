El anuncio oficialmente hecho del retiro de los ruedos del Matador galo, avecindado en Sevilla, Sebastien Turzack Castella ha dado motivo a muchas notas en prensa y webs. De todo lo que se escribe, dice y pregonan lo verdaderamente importante es lo dicho por el propio Matador en la entrevista a pie de casa con Marco Rocha, cronista gallego, anotamos lo que brota del alma del torero: le vemos en la foto en casa con el cronista: “Decidimos en el verano de 2006 comernos el mundo v le dimos un buen “bocao”. Do lo escrito, abundan lamentaciones y reproches por su anunciado retiro. Lo cierto es que el mismo ha reconocido que “No sé si será un adiós definitivo o un hasta luego” y sanciona enérgico “Sólo el tiempo tiene la respuesta.” Desde luego que se trata de un paréntesis, un buen descanso para disfrutar de la familia. Ya veremos que lo escrito por Conchita Cintŕon se cumple cabalmente...y dejemos de cuestionar ¿Porque vuelven los toreros?

Eso de que los numeritos no encajan bien en el hablar de toros es verdad, pero otra cosa bien distinta son los “numerotes” y eso es lo que tiene anotado Castella en la libreta que en su espuerta carga, veamos: Corridas toreadas: 1214. Más de 2400 toros lidiados. El corte de 1489 orejas. Favor de relacionar orejas cortadas con corridas toreadas, la relación es de más tardes con triunfo de orejas en corridas lidiadas, eso que muy pocos toreros logran se llama: Constancia. Veamos. 45 rabos cortados, 23 indultos conseguidos. Encierros de tarde en solitario 8 y en 5 tardes salida aupado por la puerta de La calle de Alcalá, en la Basílica de Las Ventas de Madrid donde partió plaza como Matador por 51 veces. Un Palmares envidiable que le da a Sebastián todo el derecho de hacer lo que está haciendo….¡Lo que se le hinchan…! Así lo muestra claramente la foto en su finca campera de Paterna del Campo disfrutando a placer, bien lo merece.

Éste es un claro ejemplo de los que joden, nada más por joder. Todo les molesta, todo lo critican. José Antonio Morante de la Puebla, lució elegantísimo el fin de semana pasado vistiendo traje corto cordobés, llegando montado en brioso corcel tostado, calcetero, trialbo, con todos los avíos de torear, incluso banderillas sobre el faldón trasero de la silla; a rendir piadoso culto al Cristo de los Faroles, descendiendo de la montura fue a postrarse descubierto, de rodillas ante la venerada y hermosa imagen del supremo Cristo rodeado de brillantes faroles encendidos y veladoras, ello para solicitar clemencia en estos días y su bendición para la corrida de La Hispanidad a celebrarse en Córdoba este día 12. No vale la pena, escribir aquí la sarta de insultos y adjetivos denigrantes para criticarle. Esos amargados que tanto rencor y odio profesan contra el de Puebla del Río demuestran su ignorancia sobre costumbres, creencias y tradiciones que se cumplen en torno a ésta sacra imagen. Vamos, hasta bebes recién nacidos, enfermos, sufridores de penas son postrados ante el Cristo en demanda de protección, apoyo y auxilio. Tradición muy cordobesa con siglos de existencia. FOTO: Instagram del torero.

Fenomenal entrevista publica “El Mundo” en su edición dominical realizada por Zabala de la Serna y Antonio Lucas a “Curro Romero” al cumplir 87 años de edad y exactamente 20 años de su retiro en absoluto silencio, le llaman en portada “Dios, mito y religión del Toreo…último guardián de las esencias” Agregamos el comentario hecho a Zabala sobre el hecho de tanto llamarle Maestro y dicho con enorme verdad: “Cuantos al mes y medio de la alternativa se mojan cuando les llaman maestro”.

Va la despedida con sentencia de “ Curro” Romero en esa entrevista, respondiendo a que no le gusta le llamen Maestro: “Es que no lo soy. No soy Maestro de nada. Ser maestro en el toreo es ser dominador de todo tipo de toros. Eso que te duele en los costados no es de Maestro, sino de artista rozando la genialidad. Todo nace de la sensibilidad”.