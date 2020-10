La conferencia de López-Gatell de anoche resultó más un berrinche que una explicación clara sobre por qué hay/había tantos contagiados rezagados y muertes no reportadas, que de un día para otro se agregaron a la cifra acumulada.

Decir que en 24 horas hubo más de 28 mil casos confirmados y 2 mil 789 muertos por Coronavirus en México es una errática interpretación de las gráficas que se presentaron en la conferencia.

Sin embargo, eso se habría podido evitar o al menos tamizar si en el discurso que ofreció el subsecretario de salud previo a la presentación hubiera tenido el valor de señalar que este lunes se estaba realizando un corte de caja en el cual se incluían los datos rezagados desde… ¿desde..?

Es que ahí está el tema. Faltan datos y la comunicación federal es muy deficiente.

A estas alturas es imperdonable que el encargado de la pandemia en México y su equipo, no sean capaces de articular una estrategia clara y contundente de comunicación.

Esos vacíos de información, se llenan. Las confusiones entre si usar el cubrebocas o no o asistir o no a los hospitales en los primeros síntomas son reflejo de la pésima e imperdonable estrategia de comunicación.

Y como era de esperarse, antes de que la misma conferencia concluyera muchos tuiteros, medios y líderes de opinión ya habían destacado lo que López Gatell hubiera preferido que no supiéramos, que las cifras entre el domingo y el lunes, eran abismales.

Lleno de cólera, el doctor estalló, arremetió contra un medio nacional, llamó irresponsable al editor, le pidió bajar el tuit al medio: “Por favor, algún caritativo reportero, ustedes o alguien más le avise al editor de El Financiero, que vale la pena que haga un trabajo periodístico más profesional… El Financiero hoy tiene a bien dar información en tiempo real de algo que no ha verificado, que no ha entendido y que no está dispuesto a entender, o espero que sí se trate de un error, y en el próximo minuto desaparezca este tuit”.

Tras leer otro tuit que reaccionaba ante las alarmantes cifras, el subsecretario acusó que ese tipo de “infodemia” es utilizada por un segmento de la población: “Esto es una evidente ganas de distorsionar información, de generar encono, de canalizar el odio que se siente hacia ciertas políticas públicas, a cierta realidad que quizá no es cómoda para las personas que han visto sus intereses afectados por las políticas de este gobierno, que busca una mayor justicia social y una mayor equidad”.

Al margen de defender la línea editorial de un medio o de darle la razón a la interpretación que Hugo López-Gatell hace de las gráficas, existe otra cifra que pasó en segundo plano y que no debemos perder de vista. Oficialmente existen hasta ayer lunes 93 mil 104 muertes acumuladas.

Sí, rebasamos los 90 mil muertos y a cómo vamos, antes de concluir este mes estaremos llorando a 100 mil mexicanos.

Esas no son cifras de la infodemia ni información fuera de contexto, es matemática básica aplicada a los números oficiales y eso es lo verdaderamente preocupante.

Virus en el Palacio Nacional

El subsecretario de Salud no fue el único “López” que discutió con los medios de comunicación. Cual contagioso virus, por la mañana su jefe, AMLO, arremetió contra el Financial Times luego de la dura editorial que el domingo pasado le dedicó el rotativo británico a Andrés Manuel a quien además de advertirle que lleva la economía mexicana a pique le cuestionó su autoritarismo.

Ni tardo ni perezoso López Obrador pidió que la prensa fifí se disculpe con México y el mundo porque a su parecer: “la crisis en México y la crisis en el mundo se produjo fundamentalmente por el modelo económico neoliberal, por apostar todo a las privatizaciones, por apoyar sólo a sectores minoritarios y abandonar al pueblo, eso fue lo que ocasionó el derrumbe del modelo neoliberal. Lo que vino a hacer la pandemia fue nada más precipitar ese fracaso”.

Esta es la enésima ocasión que el presidente insiste en que el mundo le pida perdón, habrá que esperar si para el Financial Times la voz de Andrés Manuel es irrelevante o si resuelve contestarle como ya lo hizo la semana pasada el partido español de extrema derecha Vox cuando el presidente arremetió contra el conquistador: “Alguien debería decir a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años, que deje de pelearse con Hernán Cortés, que lleva más de 400 años muerto y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro, que sigue matando”.

Veremos y diremos.