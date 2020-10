Antes de empezar con el desarrollo del título, quiero felicitar a Gus Marcos y a todo su equipo por haber creado la Real Start Business Academy de la que soy, orgullosamente, parte de su primera generación; más de 600 desarrolladores de México, Estados Unidos y Latinoamérica son parte de este gran proyecto de negocios inmobiliarios en el que compartimos conocimientos, experiencias y fortalezas, creando una gran comunidad. Estoy seguro de que tendrá gran impacto con proyectos de valor en el mundo de los bienes raíces en nuestro pais. ¡Enhorabuena!

Como menciono en el título de la columna, ese pequeño gran detalle es lo que te hara vender más. La semana pasada una posible cliente visitó una casa del proyecto más reciente que he hecho en este año, después del recorrido que hicimos por toda la propiedad, hizo un comentario que me hizo reflexionar sobre cuidar cada mínimo detalle. Su comentario fue: "La casa me gusta, los espacios son perfectos para mis necesidades, está dentro de mi presupuesto pero al patio le falta jardinería…", en ese instante pensé que era lo de menos, que lo podía corregir ese mismo día, pero camino a casa analicé más a fondo su comentario y me di cuenta de que había aprendido algo: tu marca es tu legado.

¡El cliente tenía razón! Los pequeños detalles -esos que a priori parecen insignificantes- son importantes y a menudo marcan la diferencia en la percepción del valor del cliente y en sus decisiones de compra; debemos ser cuidadosos hasta en los más pequeños pormenores; si tu intención es destacar de los demás, cada proyecto se debe cuidar y tratar como si nosotros nos lo fuéramos a quedar. Esto aplica no nada más para la casa, siempre hay que dar nuestro mayor esfuerzo en cada desarrollo, venta, visita, llamada, etc. Cuesta mucho generar confianza en una marca o persona y muy poco para que se desmorone.

Diferenciarse, ésa es la primera clave de una marca, y su primer objetivo, sin duda, es el ser distinta de las demás. La pregunta que todas las personas que de una u otra manera estamos inmersos en el mundo de bienes raíces debemos hacernos es si nuestra marca (sea persona o empresa) realmente marca la diferencia: recuerden que a los clientes no les interesa tu desarrollo, les interesa cómo se sienten con tu desarrollo.

En esta época tan complicada está sucediendo algo muy interesante en el mundo inmobiliario: los compradores están exigiendo más calidad, más servicios, más comodidades, más valor a sus proyectos, lo que al final se traduce en una mejor calidad de vida. ¿Esto es bueno? ¡Claro que sí!, nos hace crecer como industria y crear mejores desarrollos, al final las personas lo que buscan es vivir más realizadas y con mayor calidad de vida.

Covid-19 y negocios inmobiliarios

Ya han pasado casi siete meses que debemos lidiar con la pandemia en México, y es evidente que debemos convivir con ella por tiempo indefinido. Los bienes raíces no están exentos de esta crisis y, en muchos aspectos, es uno de los sectores más impactado por la situación económica, la incertidumbre y el distanciamiento social. Sin duda, la pandemia cambiará la forma en la que las personas vivimos, trabajamos y consumimos bienes y servicios; no obstante, los desarrolladores debemos poner la mirada siempre en el «hacer».

Empieza hoy a preparar tu vida pospandemia, esto no va a durar para siempre. Si te gustan los bienes raíces el mejor momento para iniciar es hoy. Asume tu responsabilidad, aprende todo lo que haga falta, pregunta, sal a las calles, toca puertas, compara precios, haz todo lo que sea necesario cuidando lo más posible tu salud y la de los demás.

Y para terminar

¡Felicidades a todos los arquitectos que celebraron su día el pasado primero de octubre!

Tip de la semana: Quien apueste en poner este año su dinero en ladrillos, estará haciendo un buen negocio. Cuando el sol vuelva a salir, los bienes raíces ahí estarán; los podremos tocar, habitar, rentar o vender.

Sobre el autor

Ariel Álvarez es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana con Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Fundó, en 2014, Grupo Mazal Desarrollos Inmobiliarios. Fue director general del Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Regional (Ramo 33) a nivel nacional. Forma parte de la primera generación de RealStart.mx