Grandes momentos para recordar ¡Escucha Morante, acaba ya esa media que nos vámos! Así se escuchó el grito desde el tendido, y es que esa media del de la Puebla del Rio, parecía verdaderamente interminable y remató el grito: ¡Y, vámonos, que nos vamos ya! La web Cuadernos de Tauromaquia tituló “La media de Dios”. Espectacular quite al Toro “Galiano” de “Núñez del Cubillo. Quite ocurrido en Sevilla, 13 de abril del 2013, Plaza La Maestranza aunque la verdad se dijo que toreó en los barrios de Triana, Santiago, por Camas y San Bernardo. Parafraseamos el comentario en twiter: “si esto no retuiteas, te guste o lo que sea, NO vuelvo a hablar de toros contigo”. Foto: Cuadernos TM.

El sexto del muy bien presentado encierro que enviaron los señores Uribe de sus dehesas de “Torreón de Cañas” ha resultado un toro que se ha ido al destazadero sin una oreja que le cortó Arturo Saldivar, vestido de azul cielo y oro con remares y cabos blancos. Toro que de acuerdo al clima que predomina ha desatado una lluvia de aplausos y felicitaciones a los ganaderos. Con Saldivar partieron plaza en “Cinco Villas” en el estado de México; su tocayo Arturo Macías y en viaje exprofeso desde Gerena, España, Daniel Luque, ambos, pese al gran esfuerzo y las muchas ganas de triunfar, incluso el “Cejijunto” regalando un séptimo se fueron de manos vacías por el desatino con las espadas. Todo ante el entusiasmo desbordante y festivo de un público de entrada al tope en este festejo que devuelve con los toreros vestidos de luces, la luz de la fiesta en México.

Corrida de “Magisterio sin espadas”. Así debe titularse la del 12 de octubre “Día de la Hispanidad” con un festejo que despertó enorme expectativa en la Córdoba del Cristo de los Faroles tan torera, devota e hispana, con una venta total del boletaje permitido en unas cuantas horas. José Antonio Morante en un muy esperado mano-a-mano con Juan Ortega un torero de quien se dice que definitivamente; “está en otro nivel”. Cuando ha salido al albero “Sarao” el negro zaino procedente de “Jandilla” ha brotado en el toreo de Morante de la Puebla del Rio ese encanto misterioso y admirable, lo que Lorca llamó el “duende” y hasta los mismos califas quedaron también admirados. La presencia, el brotar del duende que hace nacer del ver a Morante una autentica inefabilidad, que convierte en algo inexplicable que muchos no lo entienden. Nuevamente en Córdoba brilló el toreo de lentitud asombrosa. Las fotografías que los artistas de la lente tomaron se califican de”: “Soberbias”. Es indiscutible que el de La Puebla acapara las RsSs, pero se volvió un tsunami lo dicho por él en su brindis a doña Cayetana Álvarez de Toledo: “Nos vendieron libertad a cambio de nuestra identidad. Nos han dejado sin familia, sin Dios, sin patria, escúchenos. Aún hay tiempo”. La emotiva respuesta de la Marquesa de Casa Fuerte, periodista, escritora, diputada del PP por Barcelona: “Gracias Maestro Morante por este apasionado brindis español”. Cuanta similitud entre lo que allá ocurre y lo que aquí vivimos. FOTO: A. Delgado

Ya que de Lorca hablamos, aquí va la despedida con palabras de su “Teoría del duende” (1933) donde cita a Nietzsche y Goethe y nos dice que ha escuchado a un guitarrista decir que “el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies”.