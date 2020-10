23 de octubre Día del Médico va en estas líneas un reconocimiento, cálido y sentido homenaje a los colegas médicos, un sinnúmero de abnegados y hasta heroicos profesionistas que aún a costo de su vida se han entregado en estos turbulentos días de embestidas y bravuconadas del desbarajustado “Covid”. Por éste día de los Doctores, día del Médico van las fotos del Indulto de un gran Toro: “Doctor” de las dehesas de “Zalduendo” cuya vida le fue perdonada en honorable indulto en días pasados en Antequera. Guardamos el comentario y homenaje para “Doctor” y demás colegas para rendir afectuoso recuerdo a los buenos Doctores en su día. Salud, sobre todo y que haya eso, mucha salud.

En el indulto del Toro de “Zalduendo” logrado por la muleta con sabor a toreo eterno del artista Juan Serrano el “Finito de Córdoba” al buen “Doctor”; ha logrado El Fino, con su toreo muy fino poner de acuerdo a todos de que es un gran torero y siempre acartelado - cosa que los figurones no aceptan - con toros de gran poder y bravura. El pase de “trincherilla” que vemos en la foto es magistral, disparo tomado durante la fracción de siglos que duró la Trincherilla. No, no es lo habitual ver torear con esa fineza.

Vaya ¡Por las Medias, medias! Y ¡Que medias! Llovido han caído los buenos, muy agradables comentarios para las fotos de Puyazos en la entrega pasada, fotos de las Medias de Morante. Se aprecian y mucho los comentarios y más viniendo de quien harto sabe de Toros. Gracias mil al Matador Raúl Ponce de León quien comentando el grito aquel a Morante: “Acaba ya esa Media…” Rascando en sus recuerdos nos plática de la tarde de su debut en la Plaza de Las Ventas: Debut en el tendido de Madrid: Toreaba el de la Puebla del Rio con José Tomás, quien al centro del ruedo esperaba la embestida muy larga del de Zalduendo... Silencio absoluto en la Plaza nos dice Ponce; se escucha el grito que viene del tendido: “VIVA la madre que te parió” al momento y bien rematado, del otro lado de la Plaza se escuchó otro grito sonoro: “Y los pechos que te amamantaron”. El de Galapagar permanece inmóvil. El Toro no obedece al engaño, se va sobre el torero y le arrolla aparatosamente. La Plaza en silencio. José Tomás se levanta, sin verse siquiera la ropa aguanta la nueva embestida en un estatuario por alto. Del Mata Ponce, de sus pinceles, y temple de artista, no de su capote es la otra bella “Media”… de aquellas, que ilustra estas líneas.

Después de un buen y largo rato de no tuitear Ándres Roca Rey lo ha hecho y con una noticia llena de muy buenos augurios; el nuevo manejador de sus poderes es nada más y nada menos que el Matador Roberto Domínguez. Escueto, seco su tweet: “La decisión está tomada”. En hora buena al Matador Domínguez y a su poderdante. Dos cosas van a ocurrir en breve: La gran experiencia de Domínguez como apoderado de Julián López encontrará buen terreno y Roca Rey de seguro aprenderá a descabellar toros con certeza y arte; todo bueno lo demás que venga será resultado de esto. FOTO: Instagram Roca Rey.

Para aquellos, muchos que preguntan ¿Cuándo habrá toros en México? Es el propio Roca Rey quien ya anuncia su pronto regreso a América para reaparecer en su tierra, el Perú y México, lo mismo se dice de Guillermo Hermoso de Mendoza, quien ha cerrado temporada en Jaén con el corte de 4 orejas 4 y 1 rabo.

La despedida hoy es breve y también del Maestro Sabina: “Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena”.