Si el lector leyera una tarjeta de presentación que dijera "Precisión Hospitalaria", usted sin duda pensaría que se trata de una empresa perfectamente establecida, sobre todo en la parte que sigue de la misma tarjeta dijera con letras chiquitas "venta servicio y fabricación de equipo médico", estaría usted totalmente seguro de qué se trata de un negocio completamente establecido y serio.

La tarjeta de presentación lleva el nombre de Javier Oscar Pacheco Manzano, dónde se presenta también como técnico, con dirección de oficinas e instalaciones en la 17 sur 1904 del Barrio de Santiago, aquí en la ciudad de Puebla.

Pero resulta que la dirección de esta empresa con venta de servicio y fabricación de equipo médico, de acuerdo con el mapa de Google, es un negocio donde se venden hamburguesas y papas fritas, aunque en realidad en esos momentos permanece cerrado, no se sabe si por medidas de seguridad por la pandemia o porque el negocio haya fracasado, lo que sí ya se sabe es que no es un negocio de Precisión Hospitalaria.

En este negocio se ofrecen también en renta equipo de precisión para atención de enfermos de Covid-19, además de otros implementos para atender esta enfermedad qué es una preocupación no solamente nacional sino internacional.

Pues resulta que en este momento existen varias personas que se sienten timadas por la empresa, con anuncio de venta de material médico, además de venta de hamburguesas papas fritas y alitas, porque la empresa se está quedando con el dinero del depósito y garantía de clientes para que les presten los equipos de oxígeno, que van desde los 5 mil pesos como mínimo.

Javier Oscar Pacheco, el directamente aludido con el negocio de equipos médicos o de hamburguesas, argumenta que el negocio va mal, que los enfermos de Covid-19 cada día son menos, y que el dinero del depósito de garantía ya se lo gastó, por lo que ya no lo está regresando y para que no lo molesten decidió ya no volver a abrir los locales.

Los afectados como primera instancia decidieron acudir a la Profeco, pero le comentó que por la pandemia está cerrado.

Ante el hecho de no saber qué hacer y cómo recuperar su dinero, Los afectados están acudiendo a medios de comunicación donde denuncian las actividades de este negocio en espera de que alguna autoridad que no esté de descanso los pueda apoyar y les indique qué trámite realizar para no ser víctimas de una estafa, cuando ya sufrieron una afectación económica por el familiar afectado por la enfermedad del Coronavirus.

Esperamos recomendaciones.

Nos vemos cuando nos veamos.