Al igual que para comprar una propiedad o rentar un inmueble necesita un proceso y requiere el cuidado necesario, te comparto algunos consejos para rentar una casa de la mejor manera.

Rentar una propiedad es una decisión por la que todos hemos pasado, o muy probablemente haras en algún momento de tu vida, puede ser porque llegó el momento de independizarte, por que acabas de cambiarte de ciudad, por que el trabajo te obliga a estar en constante movimiento y te mudas a un punto intermedio, son muchos los motivos por lo que esto puede ocurrir.

Otro de los factores que puede incurrir en tomar la decisión de rentar es por no contar con el capital suficiente para realizar la compra de un bien inmueble. No hay nada de malo en eso, rentar una propiedad también brinda muchos beneficios. Aquí te dejo estos consejos que te harán sin duda tomar una mejor decisión al momento de rentar.

El proceso de rentar una casa, departamento o local inicia en la búsqueda del inmueble y culmina con la firma del contrato. ¿Qué tienes que tener en cuenta para rentar y que todo salga como tú quieres?

1. Busca tu Inmueble.

Este proceso sin duda es de los que más se disfrutan, actualmente es muy fácil buscar propiedades en renta sin salir de casa, con tan solo entrar a Google y buscar en las diferentes páginas de bienes raices de tu ciudad, podrás encontrar muchas opciones. ¿Cuáles son las mejores? Aquí te recomiendo buscar empresas que tengan buen prestigio, que estén a la vanguardia en estos tiempos de pandemia (lo comenté en la columna pasada) y la suficiente experiencia, lo notaras a simple vista.

2. Visita la propiedad.

Verifica hasta el más mínimo detalle, de preferencia asiste acompañado para que nada se te escape, hay personas que lamentablente son muy ventajosas y si dejas de señalar que hay un defecto en la propiedad previo a la firma del contrato, pudiera mencionar que tú la provocaste, revisa que las paredes no tengan humedad, filtraciones de agua, chapas, calentador, tazas de baño, ventanas, estufa, etc., que no te de pena decirle al arrendador si notas algún detalle por pequeño que sea, una vez firmado el contrato tendrás la responsabilidad de mantener en buenas condiciones la propiedad.

3. Adeudos pendientes

Antes de firmar verifica que los pagos de servicios se encuentran al corriente para asegurar que el inmueble se encuentra libre de adeudos que se te pudieran cargar a ti.

4. Contrato

Son las reglas del juego, una parte muy importante dentro del proceso de renta ya que le da certeza a ambas partes, en mi consideración lo básico que tiene que contener un contrato de arrendamiento es lo siguiente: derechos y obligaciones, montos a pagar, forma de pago, plazo de arrendamiento, uso del inmueble y garantías. Te sugiero que antes de firmar el contrato lo revises detenidamente una y otra vez, verifica que no tenga esas famosas letras chiquitas de las cuales te puedes arrepentir mientras el contrato se encuentre vigente.

5. Gastos extras

Verifica los gastos extras, en algunos casos las cuotas mensuales de la renta incluyen el pago de servicios como agua, luz y gas, así como el mantenimiento del lugar. Pregunta si esto se encuentra incluido dentro de la renta del inmueble que tienes en mente, de no ser así, tendrás que contemplar también estos gastos dentro de tu presupuesto adicional al de los pagos mensuales, ¡Que no te sorprendan!

Después de haber realizado todo lo anterior, sea cual sea el motivo por el que vayas a rentar, viene lo mejor, múdate, dale forma a tú nuevo hogar, disfrútalo, cuídalo, haz comunidad con tus nuevos vecinos, siempre será interesante esa experiencia, disfruta cada proceso que conlleva el rentar una propiedad.

Tip de la semana

Adaptarse a los nuevos requerimientos es crucial para encontrar al inquilino ideal en el menor tiempo, con el trabajo y educación a distancia, adaptar espacios para funcionar como estudios se ha vuelto parte esencial del diseño de los nuevos hogares, no te quedes fuera del mercado.

Sobre el autor

Ariel Álvarez es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana con Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Fundó, en 2014, Grupo Mazal Desarrollos Inmobiliarios. Fue director general del Fondo de Infraestructura para el Desarrollo Regional (Ramo 33) a nivel nacional. Forma parte de la primera generación de RealStart.mx