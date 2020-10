A la cortedad mental de nuestras autoridades, cada vez más enanas de mente y cuerpo no se les ocurre otra cosa; nada de buscar soluciones, implantar estrictas medidas de sanidad y distancia. Noooo, la cosa es prohibir. No pueden pensar en algo más. El comentario viene al caso por la prohibición dictada por el ayuntamiento, recordemos, ya lo hemos dicho con anterioridad e insistencia “ayuntar” viene de “juntar bueyes para la yunta”; las corridas anunciadas por la empresa Cantera y Plata han sido terminantemente prohibidas por el ayuntamiento de Zacatecas, y vaya que Zacatecas en materia de toros es eso: Cantera y Plata. Muy importante mencionar que por las corridas efectuadas en España, se han realizado minuciosos estudios de búsqueda de contagios y brotes en las plazas de toros con llenos dentro de la capacidad permitida con el impactante resultado de: Ningún sólo caso de contagio. Entonces señores, lo que hay que hacer es pensarle, buscarle, no solamente prohibir.

“Un cara a cara", “La Grande Corrida” a partir del 6 y 7 (octubre) titularon en la revista francesa para un encierro de 6 Autos más un reserva. Diversos autos, entre los que se ven un Ford, uno de la AMC y los clásicos europeos, Renault, Alfa Romeo, Mazda desde luego los Citroën. Ha sido una variante del Salón del Automóvil Francés la presentación de los carros realizada este año en el ruedo de una Plaza de Toros. Gran idea promocional para la fiesta brava, que en Francia, pese a todo va subiendo en categoría y seriedad.

Antonio Ferrera el extremeño, junto a toda su cuadrilla, extremadura pura, ha llegado a la Plaza Pardaleras de Badajoz conduciendo su propio auto – ya que de autos hablamos – un Renault de pinta “ensabanado” y el matador vestido de verde esperanza y hermosos bordados de corazones en oro. Así vestido con el corazón rebosante de esperanza, acudió a la cita de su encerrona. (Foto 3). Galería Aplausos. Aficionados y conocedores reseñaron hasta ocho innovaciones, variaciones. Un actuar diferente de Toño Ferrera. Al término del paseíllo, atendiendo a la cálida invitación para saludar desde el tercio, lo hizo junto con toda la cuadrilla. A su segundo, ordenó al picador José María González que ejecutara, cosa hecha con toda pureza, la suerte de varas en los medios del ruedo, respondiendo el toro con 2 soberbias embestidas, banderillas a cargo del matador, 5 de sus toros los mató al encuentro, arrancando de importantes distancias y aguantando al encuentro que fue fulminante para el 4to., Utópico de nombre. El resultado en trofeos: 5 peludas 5. Con el toro Nobėl el cierra plaza de Zalduendo vivió, se vivieron angustiantes momentos en la Plaza, al grado que hicieron brotar la exclamación ¡Dios existe! Por la tremenda cogida sufrida, sin consecuencia alguna. En la foto de Arjona, le vemos con el traje; taleguilla y chaleco hechos girones. (Foto 4)

Una cita importante para todos los amigos, en la vecina plaza, Jorge “El Ranchero” Aguilar, este domingo 1ero. de noviembre durante los festejos, de mucha tradición de la ausente feria de Todos los Santos en Tlaxcala se lidiarán 6 Novillos-Toros 6 del hierro “Núñez del Olmo” con divisa azul marino, rosa y rojo, toros que pacen en las llanuras de allá por Vicencio, serán estoqueados por una pareja de menores; el llamado Sebastián Palomo menor de los Macías avecindados en Huamantla y el menor de los Adame de los Aguascalestenses, Alejandro. El festejo podrá verse por la red vía tauronet.tv a las 13.00 hrs. Ojalá que el amplio tauro conocimiento, la experiencia como matador y hoy como ganadero de Mario del Olmo así como la prudencia intuitiva del socio Enrique Núñez no permitan que con sus toros se cometa el mismo tauricidio que con el de Piedras Negras el sábado pasado; muy acertados comentarios se vertieron a la foto del Piedras agonizante: “Encomienda cumplida” dijo uno, otro “Los más peligrosos anti taurinos están dentro de la fiesta” Recordemos que a los señores ganaderos los reglamentos les permiten ver, solicitar la revisión de las puyas a utilizar, que en este caso deberán ser las de novillos (26 mm. de aristas o extensión por 15 mm., en las bases) Ahora, que si quienes manejan la fiesta en ese estado quieren pasar como innovadores, que establezcan YA la entrega de trofeos, orejas a los picadores que maten al toro con la puya. Claro que los criminales y engañosos apoderados que ordenan la matanza desde el callejón, disque para proteger a su idem torero, querrán su mochada de oreja.

Aquí nos despedimos con el mejor comentario a la proeza del amigo Ferrera, que vino de la Matadora Cristina Sánchez: Si brillas eres grande, si haces brillar, eres gigante.