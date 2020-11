Desde que inició la contingencia sanitaria, la gran mayoría de los trabajadores de las oficinas gubernamentales se resguardaron para evitar la propagación del COVID-19, entre ellas las Unidades de Acceso a la Información (UAI).

De este modo, cualquier solicitud de información bajo la ley de transparencia tendría que esperar.

Así pasaron los meses y apenas el 15 de septiembre pasado, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla (ITAIPUE) publicó un acuerdo ordenando la reanudación de los plazos y términos.

Supuestamente sería para la totalidad de los más de 300 Sujetos Obligados respecto a la atención de las solicitudes de acceso a la información.

Pero con una anuencia. ITAIPUE, decidió que fueran las mismas UAI las que decidieran su regreso.

En un acuerdo del 4 de octubre, ITAIP pidió a las UAI de los Sujetos Obligados que informaran si tenían suspendidas sus actividades y en qué fecha pensaban reanudarlas o si estaban cerrados de manera indefinida.

Obviamente, la mayoría no ha querido hacerlo, algunos por verdadera protección y otros aprovechando la circunstancia para lograr la opacidad.

Con la actual tecnología, dicha labor bien podría hacerse con un trabajo en casa o Home Office.

Pero en la realidad, las solicitudes no sólo no se están respondiendo de parte de las UAI, sino que el mismo órgano garante de la transparencia en Puebla, no está recibiendo o respondiendo los recursos de revisión.

En la plataforma para hacer las solicitudes de información no aparecen los términos para realizar el recurso de revisión.

Ante el problema hicimos el ejercicio de solicitar por correo electrónico unos recursos de revisión, ante la falta de respuesta de un ayuntamiento y dependencias.

Pero ese email o correo electrónico realizado el 4 de octubre, tampoco lo respondió el ITAIPUE.

De este modo, decenas de sujetos obligados, tanto estatales, como algunos ayuntamientos y hasta partidos políticos, no están atendido las solicitudes de información.

Contrariamente otros órganos garantes de la transparencia del país, para evitar esos problemas, optaron por crear micrositios para favorecer la difusión de información.

Pero aquí nada.

Así que si usted hizo solicitudes de información antes de que llegara la pandemia a Puebla y no le han respondido, siga sentado esperando, aún tardará otro ratito.

El cambio

En este entorno, el ITAIPUE se prepara para el cambio de comisionado al terminar su periodo, Carlos German Loeschmann Moreno.

Es una lástima que este comisionado termine su gestión, luego de que es el único no morenovallista que pone verdadero criterio de transparencia al organismo.

Y es que la actual comisionada presidenta Laura Marcela Carcaño Ruiz y su compañera Gabriela Sierra Palacios, como todos saben, son de las sobrevivientes del sexenio antepasado, aunque la primera ahora afirme que es barbosista.

Ambas aún van para largo, por eso andan muy calladitas, en muy bajo perfil, protegiendo su chamba.

Marcela Carcaño, fue electa del 6 de enero de 2017 hasta el 5 de enero de 2022 y Gabriela Sierra estará hasta el 5 de enero de 2023.

El 5 de enero de 2021 concluye Carlos German Loeschmann.

Ahora, será crucial el proceso de designación que ha iniciado en el Congreso de Puebla, para la sustitución del comisionado, quien deberá llegar a sacudir al ITAIPUE de su pasividad y bajo perfil.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso tendrá una difícil decisión, aunque en la convocatoria no se precisa los términos de la evaluación.

En tanto, los organismos civiles expertos del tema, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Puebla, el Observatorio Designaciones Públicas, el Nodo de Transparencia, el Observatorio de Transparencia Con los Ojos Abiertos y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, buscan a quién postular.

Por lo tanto, hicieron un llamado a los legisladores a especificar el procedimiento a seguir para participar en la evaluación de los perfiles, y establecer con claridad y transparentar la metodología a emplear.

Estaremos pendientes. Tiempo al tiempo.