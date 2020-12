Los últimos acontecimientos que se han venido dando desde el inicio de la pandemia y aunado a la precaria situación económica que el equipo de por sí arrastraba, han obligado a la televisora a poner a los jugadores camoteros en algo muy parecido a una venta de garage, donde todo está a la venta con el objetivo primordial de juntar al menos seis millones de dólares, los cuales irán a parar a las arcas de TV Azteca y así subsanar en buena medida las pérdidas que el equipo ha originado en los últimos tres años de administración.

Es por eso que la venta o salida de Nicolás Vikonis se dio inmediatamente después de terminar el torneo, Bryan Angulo sufrió la misma suerte.

Se dice que la instrucción primaria es deshacerse de los jugadores viejos y caros para recuperar dinerito y armar un equipo barato de gente joven que corra y busque trascender en la liga Mx.

En cuanto a la llegada de Nicolás Larcamón, estaba amarrada desde hace más de un mes y tal como se los adelanté, la salida de Juan Reynoso y su cuerpo técnico estaba más que cantada y decidida desde hace mucho tiempo.

La decisión la tomó Severiano García quien era la mano derecha de Gustavo Guzmán y ahora es el ‘gurú’ de Rodrigo Incera.

Seguro García trae un seguimiento de dos años del argentino Larcamón y les gusta porque trabaja con hombres y no nombres y agarra lo que le den prácticamente, pues firmó por un año y 430 mil dólares para él y su cuerpo técnico, por lo que realmente fue una ganga para la directiva camotera.

De esa manera podrán seguir gozando de beneficios los empleados del club como Rogelio Roa y el mechismo quienes entre renta y sueldo se gastan alrededor de 500 mil pesos mensuales, por lo que su sueldo y canonjías gozan de cabal salud.

En lo que a jugadores se refiere, al parecer gente como Osvaldito Martínez, Omar Fernández y hasta Santiago Ormeño podrían decir adiós al equipo camotero sin que al momento se haya confirmado nada de manera oficial.

En cuanto a refuerzos se menciona al venezolano Fernando Aristeguieta y al africano Clifford Aboagye como los más abocados a vestirse de camoteros.

Ojalá la desbandada no continúe y el equipo se pueda armar de buena manera pues el inicio del torneo está a la vuelta de la esquina (7 de enero) y será muy difícil conformar un cuadro competitivo con muchas incorporaciones nuevas.

Larcamón será presentado en breve para que a partir del día 10 de diciembre inicie la pretemporada junto con lo que quede de esta escuadra.

Se va Bonilla de la FMF

Después de cinco años al frente de la Femexfut y de acumular una cola larga y hedionda, los días de Enrique Bonilla al frente del máximo organismo están contados.

Se dio un enfrentamiento por poner al sucesor entre Irarragorri y Yon de Luisa, quienes pretendían colocar a Iñigo Riestra y a Alfredo Culebro respectivamente, por lo que los que mandan decidieron que ni uno ni otro iba a tener el poder absoluto y optaron por colocar al ex titular del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, quien, según se dice, cuidará los intereses de los dueños en general y no los de un grupo en particular.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.