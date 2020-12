Lo que empezó como un rescate de inversión para la televisora del Ajusco, se ha convertido con el paso de los años en un verdadero estorbo para los verdaderos dueños del equipo.

La problemática de poner desde un inicio a un supuesto presidente que parece todo menos presidente, acompañado de un grupo de sujetos con antecedentes poco claros en equipos de Guadalajara y donde el modus operandi se realiza en la exclusiva Zona de Lomas de Angelópolis, donde, dirían los que saben ‘a río revuelto ganancia de pescadores’, vaya que han tenido ganancias donde lo menos que han adquirido son casas en esa exclusiva zona y obviamente en la también no menos importante de Cholula.

Lo más triste de la situación es que el equipo como le decía estorba y cuesta y por lo mismo se han dado a la tarea de deshacerse, como dirían ellos, de los viejos y caros, para tratar de incorporar a la escuadra algunos jóvenes y otros no tanto que vienen de la liga de expansión a simplemente llenar huecos y ver si con un golpe de suerte logran mantener a la escuadra al menos a media tabla para intentar evitar pagar la multa por la permanencia.

Las salidas de la columna vertebral del equipo pudieran resultar muy caras, pues, como sea, Nicolás Vikonis, Brayan Angulo, Pablo González, Daniel Arreola, Osvaldito Martínez, etc., eran jugadores con experiencia, a pesar de lo cual, apenas les alcanzó para quedar en el lugar 12 de 18 en la tabla general por lo que no me imagino lo que podría venir para esta escuadra en caso de que sigan deshaciéndose de aún más jugadores (cómo se especula) y seguir trayendo jugadores aún de mucho menos cartel de los que se fueron.

Ojalá el DT Nicolás Larcamón de verdad tenga un plan estructurado para sacar al equipo adelante porque de no ser así, la cosa se va a poner bastante complicada.

Al menos se ve que puede lograr el buen ambiente al interior del plantel tal y como pudimos observar en el Instagram de Santiago Ormeño, donde, sin ninguna medida de restricción o cuidado, los jugadores se pasaban una banana de boca en boca hasta terminarla.

Según dicen, fue divertido.

Lo lamentable es que mientras todo eso sucede alrededor del equipo y la situación económica de la escuadra parece precaria, los directivos se siguen dando la gran vida y es por eso que le dejo esta trivia: ¿Qué directivo del Club Puebla fue visto el jueves pasado en la zona del Triángulo de las Ánimas, comprando una cuatrimoto de 69 mil pesos para regalo de Santa Claus, acompañado de una bella rubia?

Su nombre empieza con R.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.