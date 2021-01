Que los Santos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, se hayan acordado de nosotros y de oriente hayan traído sus cofres bien llenos, repletos de Vacunas anti-covid, ya es hora de la Santa sanación; los potreros y dehesas de las cabañas bravas se encuentran repletas de encierros y con los cornúpetas ansiosos de salir a embestir contra lo que enfrente se les ponga. No es en valde recordar un muy viejo dicho que se ha repetido ya por generaciones y en recuerdo de esas majestades que tantas ilusiones han despertado: “Amar los toros es cada tarde a eso de las cinco, creer en los Reyes Magos e ir a su encuentro. Sentencia atribuida al pensador taurino Jean Cau y se refiere claro, a la ilusión con la que asistimos a cada corrida.

Que el 2021 libre a muestra querida Fiesta Brava de las absurdas ocurrencias - que no ideas, ni - nacidas en la entrepierna de los antis, de esos mierdagogos no se puede esperar nada bueno. No cabe la menor duda: México, país de enormes riquezas, uno de nuestros máximos orgullosos es la enorme inspiración que ha sido virtud admirable en todo el mundo de nuestros poetas; escritores, artistas inmortales y dentro de ellos, destacan los compositores, tofos ellos apasionados aficionados al Toro, Agustín Lara; José Alfredo Jiménez, José del Refugio “Cuco” Sánchez y Armando Manzanero + además de compositor, escuchado e interpretado en diversas lenguas. Manzanero fue aficionado, querido y aplaudido a rabiar when aparecía en los tendidos de Plazas de Toros. En la foto izquierda le vemos recibimiento el emotivo brindis de Enrique Ponce quien también interpreta con gusto y sentimiento algunas de sus canciones.

Seguidor decíamos de toreros, a algunos seguidos desde sus primeras etapas de maletillas y novilleros, como es el caso del chaval Santoyo, a quien con un afectuoso y emotivo abrazo saludó en el patio de cuadrillas de la gran Plaza en comprometida tarde. El grandioso compositor durante su última visita a Madrid, siguió interesado con su presencia en las Plazas las actuaciones del mexicano Leo Valadez y con manifiesta pasión disfrutó, viviéndo el rompimiento de Roca Rey.

De seguro en este 2021 seguiremos por caminos paralelos, los animales bicornios que embisten y este golpea-teclas. Justo en los primeros días de este esperanzador y esperado Año Nuevo, publicamos foto del primer becerro, guapo y arrogante nacido en el Campo Bravo del altiplano mexicano, estos nacimientos proclaman un buen año para la Fiesta esperamos y deseamos así sea. Bella foto publicada por el Ganadero Jorge de Haro González, en hora buena.