En la guerra, en la política, en el deporte y en la tauromaquia, hay que saber medir al enemigo!!!

#PueblaEsTaurina

La traición de AMLO

Combatir la violencia contra las mujeres no es simplemente decir palabras bonitas o girar ordenes para que se armen políticas públicas; se debe predicar con el ejemplo pero al presidente López Obrador se le olvida que sus actos desnudan sus palabras.

En sus mañaneras llama al amor y la paz, al respeto, a proteger y cuidar a las mujeres, pero en los hechos simplemente les pinta un violín o suelta frases como “Ya chole” cuando se le pide que #RompaElPactoPresidente.

Por dos días consecutivos se le ha cuestionado su apoyo, ciego y total, a Félix Salgado Macedonio y en ambas ocasiones, ayer visiblemente molesto, ha minimizado las denuncias por violación en contra del suspirante.

Tal ha sido la indicación que Morena, en la Comisión Nacional de Honor y Justicia no le ha puesto un alto al sujeto que borracho protagonizó una de las peores escenas políticas hace algunos ayeres.

AMLO nos demuestra una vez más que sus caprichos están antes que todo, que tiene cero empatía con todas las mujeres que un día sí y otro también son víctimas de la violencia y que eso de creerle y hacer caso al pueblo bueno, son sólo frases huecas porque esas mujeres que presentaron las denuncias, aunque le duela reconocerlo, son parte del “pueblo bueno”, pero como la maldita realidad no se ajusta a sus berrinches pues simplemente no quiere escuchar ni atender a las víctimas porque… “Ya chole”.

No sorprende, así ha sido siempre, pero preocupa.

En Morena varias de las verdaderas activistas ya hablan de tomar medidas, de hacerse escuchar, de impedir que llegue a la candidatura, de romper con el Movimiento Regeneración Nacional.

Sin ir más lejos, anoche la senadora Martha Lucía Mícher Camarena publicó un comunicado en el que llama a revisar “a fondo el proceso de selección de candidatas y candidatos, para evitar que sobre las y los candidatos pese cualquier atisbo de duda o de cuestionamiento sobre su conducta”.

Y fue más allá al pedirle a la Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena “y al propio Félix Salgado Macedonio que reflexionen de manera exhaustiva… priorizando los principios que nos rigen en la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar”.

Está claro que en el caso de Félix Salgado, Andrés Manuel traicionó a las mujeres.