Que después de cinco años ininterrumpidos de llevar apoyos a los bebés que viven en el Cereso de San Miguel, el actual director del penal, Javier López González, trató de manera déspota a las activistas que mantenía un espacio lúdico para los hijos de las internas.

Aunque mes con mes la asociación se ha preocupado por llevar pañales, leche, alimentos, medicamentos y hasta pediatras, para garantizar los derechos de las y los niños a la salud y a la alimentación, la semana pasada López González les advirtió que todas las acciones a favor de las mujeres privadas de su libertad y de sus hijos estarán “a revisión”.

Las activistas de Grupo ProNiñez aún no saben cuándo se dará la reunión prometida ni en qué tono será la plática, pero confían en que siguiendo los lineamientos de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar, les dejen trabajar porque #ConLosNiñosNo (AJFL)

Nuevas medidas anti-Covid

A pesar de los constantes llamados a los poblanos para mantener el Pacto Comunitario, los contagios de Covid-19 se mantienen en cifras altas. Por ello, este lunes, el gobierno estatal emitirá nuevas medidas que logren la disminución no sólo de contagios, sino de personas fallecidas.

No toda la responsabilidad recae en las autoridades estatales o municipales y este fin de semana pasado se observó mucha movilidad no sólo en la capital sino también en los municipios de la zona conurbada. (YC)

Agua de Puebla y sus eternos pretextos

La semana pasada, los directivos de Agua de Puebla para Todos informaron que los apagones afectaron la extracción de 5 mil 130 metros cúbicos de agua potable.

Sin embargo, desde este sábado ya no hubo apagones y las personas siguen sin abasto del líquido, denunció el activista Omar Jiménez.

¿Será que no pagaron la luz o les cayó como anillo al dedo los apagones para justificar la falta de agua? (JC)

Partidos carroñeros a la caza de políticos moribundos

Si hasta lo que va del proceso electoral hay sorpresas por la gente que está cambiando de partido, al parecer habrán más sorpresas a partir del 15 de marzo cuando se estima que ya estarán definidas las candidaturas de los partidos que integran las dos coaliciones.

Seguramente nos recordará lo que sucede un día después de que se conocen los resultados de ingreso a una universidad pública y las escuelas patito se le acercan a los reprobados para ofrecerles cupo.

Así los partidos carroñeros aprovecharán el momento para vender las candidaturas, sabiendo que no tienen posibilidades de ganar, pero sí de sumar votos para mantener el 3% y vivir tres años de las prerrogativas.

Viva la democracia que da para mantener a los partidos bonsái. (FSN)

Playa Amalucan en el olvido

A unos cuantos meses del mantenimiento que el Ayuntamiento le dio al ojo de agua del cerro de Amalucan, mejor conocido como playa Amalucan, todo se mantiene estancado.

Y es que se sigue manteniendo cerrado por la importante inversión que se requiere para llevar agua y mantener al tiro la membrana que contiene el líquido.

Pero mientras son peras o manzanas, el lugar que está siendo dejado a la mano de Dios, recibe las inclemencias meteorológicas y la autoridad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad no ha indicado ni media palabra sobre si el estado físico del lugar está en correctas condiciones o requiere de recursos para el mantenimiento. (JAM)