Platicando con varios amigos, me di cuenta que varios de ellos tuvieron la oportunidad de terminar de pagar su crédito hipotecario, pero que aún no habían terminado el proceso de cancelar su hipoteca, ya que no sabían o les daba flojera realizar este trámite; les comparto en este espacio los requisitos para cancelar tu hipoteca, esto te permitirá liberar de gravamen las escrituras de tu propiedad y disfrutar de su uso libremente.

Pensar que al liquidar una hipoteca se han terminado los trámites inmobiliarios es un error común, además de tener que realizar las escrituras de la vivienda y llevar a cabo su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, es necesario poner fin al trámite administrativo comenzado con la institución de crédito hipotecario que otorgó el financiamiento.

Es muy importante saber que sin este proceso administrativo de la hipoteca no puedes disfrutar de tu inmueble completamente: no puedes venderlo, rentarlo, incluso no podrás hipotecar nuevamente tu propiedad para conseguir ganancias económicas o seguridad personal.

Entonces, si has terminado de pagar tu hipoteca, es necesario que realices estos pasos para cancelar una hipoteca pagada.

Requisitos en Infonavit

El primer paso a seguir para cancelar una hipoteca pagada de Infonavit es solicitar el Aviso de Suspensión de Descuentos al Infonavit, este aviso es necesario para informar a tu empleador que debe suspender la retención del porcentaje de tu salario que se destinaba al pago de tu crédito Infonavit.

Cancélalo

El siguiente requisito para cancelar la hipoteca, si obtuviste tu crédito antes del 2004 podrás obtener tus escrituras libres de gravamen directamente con el Registro Público de la Propiedad, mientras que aquellos que hayan obtenido su crédito después de 2004 deberán acudir con el notario que elaboró las primeras escrituras.

Una vez concluido este proceso podrás obtener tus nuevas escrituras libres de gravamen en un periodo de aproximadamente 10 días hábiles.

El costo para cancelar la hipoteca de Infonavit varía dependiendo de la propiedad y la entidad en donde se encuentra, de acuerdo con la Condusef, en Ciudad de México este trámite tiene un costo de entre 6 mil y 8 mil pesos.

Requisitos para cancelación de hipoteca bancaria

Solicita el documento de cancelación.

Si buscas cómo se cancela una hipoteca bancaria, el primer paso es comunicarse con la entidad bancaria y solicitar el documento de cancelación de la hipoteca, también conocido como carta de liberación.

La entidad bancaria elaborará y te entregará el documento de cancelación dirigido al notario indicando que tu crédito fue liquidado y se puede elaborar una escritura libre de gravamen.

Acude con el notario

El siguiente requisito para cancelación de hipoteca es acudir con un notario, ya sea el que elaboró la escritura original de tu propiedad durante la compra-venta u otro asignado por la entidad bancaria.

El notario será el encargado de realizar una nueva escritura libre de gravamen y recabar las firmas necesarias de los representantes de la institución bancaria, para finalmente inscribir la escritura liberada en el Registro Público de la Propiedad.

Algunas entidades bancarias realizan este trámite de manera automática, pero no todas. Es mejor que te comuniques con tu banco para informarte sobre cómo cancelar tu hipoteca y cómo mantenerte al tanto de este proceso.

Cancelar la hipoteca de tu propiedad es un proceso sencillo que te permitirá disfrutar libremente de los beneficios de tu inmueble, cómo vender o rentar tu casa, o incluso solicitar una segunda hipoteca.