La idea le nació a Alex “N”, quien hasta el pasado nueve de abril del 2020, tenía el cargo de la coordinación de C-5 de Tehuacán, además de que antes fue el inspector regional de Ajalpan.

Habría de alguna manera que impresionar a los poblanos, hacerles creer que estaban combatiendo el crimen y se les ocurrió crear un “Atlas Delictivo”, donde seleccionaron a los principales líderes del narcomenudeo y después campechaneaban las detenciones.

“Este es de “El Pelón”, “este es de...”, y de esta forma se dedicaron a detenciones aleatorias a quienes les sembraban dosis de la droga conocida como cristal, la cual tenían oculta en una bodega que se ubica en Misiones de San Francisco.

Alex tenía o tiene una relación directa con Raciel López Salazar, quien ostentó el cargo de secretario de Seguridad Pública (SSP), quien aceptó la existencia de este “Atlas Delictivo”, del que todo parece indicar que desapareció de las filas de esta Secretaría.

José Antonio “N”, ex subdirector Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Cholula, era también, como la mayoría del equipo de Raciel López, beneficiado por las dosis de droga cristal.

Les servía para todo, desde sembrar, a un detenido con grandes cantidades de bolsitas de droga para arrancarle una confesión, para quitarlo de la competencia en la venta de drogas, incluso también para extorsionar, así como operaba este personaje, dentro del Penal de Cholula.

En este espacio, el 25 de noviembre del 2020, un servidor comentó que José Antonio, en calidad de subdirector de Seguridad y Custodia, extorsionaba a los internos, les pedía 15 mil pesos y quienes no pasaban entonces les sembraban las drogas y les abrían nuevas carpetas de investigación, además de que los cambiaban de penal y los trasladaban a Tepexi de Rodríguez.

Le comenté que la directora del Cereso de Cholula, Fabiola Sánchez Hernández, estaba enterada de las extorsiones y no decía nada, ahora le comento que ambos eran pareja y por esto mismo lo dejaba operar en las extorsiones e incluso pudo haberle combinado de las mismas.

De hecho, no se entiende porque si a las 12 de la noche no hay visitas a internos en ese penal, estaba este sujeto, si ya había sido dado de baja, además que la directora no estaba, al menos que haya llegado a cobrar una de las muchas extorsiones que hizo.

De igual manera, José Antonio “N”, al momento de ser detenido en el interior del Cereso de Cholula, llevaba un maletín con dosis de la droga cristal, otras de marihuana, además de 32 mil pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.

Pero además de Antonio, fue detenido su hermano Oscar Bernabé, que fue custodio del Cereso de Mediana Seguridad, tanto de Tepexi de Rodríguez como de Ciudad Serdán, donde se realizaban las mismas prácticas, que eran la extorsión a los internos.

Y esto solo es una pequeña parte de lo que significó la presencia de un grupo delictivo que se apoderó de todo el territorio poblano.

