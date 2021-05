Como ya es tradición y cómo ha venido sucediendo durante los últimos años, se viene el final del torneo y las especulaciones sobre el futuro del equipo camotero aparecen.

Yo, en realidad, ya no sé qué creer, y de verdad lo digo, debido a que después de la información recibida, había yo decidido no publicar absolutamente nada hasta esperar acontecimientos, sin embargo, un adelanto de la información recabada me hizo cambiar de opinión y, bueno, lo expongo con las reservas del caso debido a que no cuento con las pruebas suficientes de la veracidad de estos dichos:

Según la fuente que me contactó, me dijo que era un trabajador de TV Azteca México que quería al equipo Puebla y filtraba esta información para tratar de evitar que se cometiera la ‘marranada’ (así la tituló él) que le iban a hacer al Club Puebla y a su afición.

Me dio tres datos concretos, los cuales, de verdad, no los creí en su momento.

1) Que Santiago Ormeño había sido vendido al León en 2.5 millones de dólares aproximadamente y que su salida del club era inminente.

Tristemente esta información la soltaron en León el mismo viernes por la noche y hasta el dueño del equipo Jesús Martínez la avaló en su cuenta de twitter.

2) Que Nicolás Larcamón es un hecho que terminando la participación del equipo Puebla en el torneo, partirá a Mazatlán a donde ya le dieron las gracias a Tomás Boy y que es decisión tomada por el jefe de jefes, Ricardo Salinas Pliego.

3) Que, según esta fuente, la permanencia del Club Puebla en la entidad se encuentra bajo grave riesgo debido a que el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, con escasos dos años y medio en el cargo y con buena relación con la televisora, habría llegado a un pre-acuerdo para que la franquicia del equipo camotero se convierta en Jaguares de Chiapas.

Según esta fuente, la molestia por la cancelación en Puebla de ‘La ciudad de las ideas’ habría acelerado las ganas de llevarse al equipo de la entidad.

Según esta misteriosa fuente me daba la información a mí, porque habían considerado que yo era el canal idóneo para hacerle llegar a la afición la información y que mediante eso se evitara la mudanza del equipo al final de este torneo.

Entre otras cosas, me comentó que muchos jugadores del actual Puebla serán negociados pues se han revalorado y es ahora o nunca para recuperar parte del dinero perdido durante la gestión de Azteca en la Angelópolis.

Que los Tabó, los Fernández, los Salas, los Reyes y hasta el portero Antony Silva podrían estar agarrando camino a otros equipos.

¿Qué pasara? ¿Será cierta esta información? ¿Estarán blofeando? ¿O irónicamente la mejor temporada de los últimos años del equipo de la franja será la que lo catapulte para dejar la entidad? Respuestas que sólo tendremos una vez que termine el actual torneo y donde veremos cuantas de estas profecías se cumplen.

Lo que da miedo es que, a la televisora, cuando se trata de negocios, le da lo mismo y ya lo vimos con el Monarcas Morelia.

En cuanto a lo futbolístico y por razones de edición y tiempo, nuevamente no puedo darle el rival del equipo Puebla que a partir del próximo miércoles o jueves iniciará hostilidades frente al León o el Atlas, dependiendo los resultados del domingo por la tarde - noche.

Si es el León, será la revancha de varias que nos deben, de inicio la final que nos ganaron en el 91-92 y la más reciente el torneo anterior que nos eliminaron en cuartos de final.

Si es el Atlas, vaya lío en el que van a meter a la televisora del Ajusco que tendrá que decidir para qué lado se inclina.

Durante la temporada ya vimos que fue por el Atlas por la necesidad de los puntos, ahora la cosa cambia, pero veremos qué sucede, negociado o a navaja limpia.

Lo que sí se va a poner bueno es la reventa en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc donde ‘Don Roa’ y ‘Don Chompiras’ tienen todo listo para llenarse los bolsillos. Autorizado el 30% del aforo, pero le puedo asegurar que será el 50% lo que estarán moviendo, así es que ya tiene tarea protección civil y cía.

La próxima entrega le platico sobre el nuevo líder de las porras del Puebla que no es otro que ‘El Zorrillo’, quien les ha comido el mandado a todas las porras y ya tiene prácticamente amarradas a todas las demás con él.

En las oficinas del Puebla, ‘Don Roa’ le bajó el dedo al ‘Sefirot’ y la orden es acabar de una vez por todas con él.

Se viene un buen agarrón entre porras y eso se lo platico la próxima semana. Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.