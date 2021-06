Cosas raras se venían viendo al interior del club Puebla, salidas de jugadores importantes sin repuesto, un DT que dejó de tomar llamadas y que según me platican, ya solo se dedica a jugar golf todos los días y que la soberbia llegó para quedarse.

Sin embargo y a pesar de estas situaciones donde el engaño a los aficionados poblanos es el común denominador como sucedió con la supuesta firma de Omar Fernández para después ser vendido al León dejando a los aficionados con una bofetada en la cara, las cosas venían caminando de manera más o menos normal.

Hasta el viernes pasado cuando nos enteramos de la salida (renuncia) tanto de Rodrigo Incera como de Severiano García, quienes, horas después, fueron presentados como parte de la directiva del Atlético San Luis.

Situación que, según me platican, causó un terrible malestar en la televisora del Ajusco lo cual, y lo verá usted, le va a generar problemas a la escuadra tunera durante el desarrollo de los próximos torneos.

¿Qué pasó?

Fuentes bien informadas me dicen que ambos personajes percibían en la televisora de Salinas Pliego sueldos aproximados a los 200 mil pesos mensuales, que en realidad son dos talentos mal pagados para lo que hacen, pues al menos en su actuar con la franja y con las ventas de los jugadores, la televisora se ha embolsado una gran cantidad de millones de dólares de lo cual a ellos no les tocó absolutamente nada.

Todo empieza cuando ambos viajan a España para firmar al DT de Mazatlán, el español Beñat San José, con quien querían dar un buen golpe como sucedió con Larcamón en Puebla.

Estando en esas tierras, se reúnen con gente del Atlético de Madrid, quienes en ese momento estaban en veremos para seguir con el proyecto en México o venderlo y dejarlo de lado.

Ahí, a través de las relaciones de Severiano García, quien tiene raíces españolas, recibieron un ofrecimiento económico que no podían rechazar, siempre y cuando el Atlético mantuviera el proyecto en México.

Al enterarse los españoles de las cantidades que percibían estos dos jóvenes talentos, les dijeron: ‘los vamos a sacar de jodidos’, textual si seguimos en México.

Ellos volvieron a Puebla y siguieron trabajando de manera ciertamente normal, pues hay que recordar que prácticamente llevaban dos equipos (Puebla y Mazatlán).

Aquí en Puebla el único que supo y les guardó el secreto fue precisamente Rogelio Ro(b)a quien, sacando ventaja, le pedía a Dios que ese par se fuera, para que él se quedara con todo el poder.

Nunca le perdonó a Severiano que hubiera tomado el lugar que durante años ostentó su tío Gustavo Guzmán, quien después de hacerle perder 200 millones de dólares a Grupo Salinas, ha sido relegado a una oficina en Santa Fe, atendiendo asuntos sin importancia.

Cuando se confirma que el Atlético de Madrid se queda al frente del proyecto del San Luis, la oferta que les habían realizado en España se las formaliza y es cuando toman la decisión de agarrar sus bártulos y marcharse a armar al San Luis, percibiendo cuatro veces lo que se les pagaba en Grupo Salinas.

Lo que no gustó fue la forma, pues realmente contar con la confianza de Ricardo y Benjamin Salinas y dejarlo de lado, no suena fácil y créame que no lo es.

Dejar la empresa de uno de los hombres más ricos de México y además pre, pre, pre candidato a la Presidencia de México me deja muchas dudas de los motivos.

Otra versión que se viene manejando es que el Sr. Rafael Rodríguez Sánchez, quien funge como el Director General de la televisora, ordenó una auditoría a fondo que estaría por alcanzar a varios personajes que trabajan en el club, entre los que se encuentran los mencionados, además de algunos que estuvieron como Ángel ‘Rambo’ Sosa, a quien ya le detectaron un departamento en Acapulco y al inefable Rogelio Ro(b)a quien, se dice, está en la tablita, aunque con esta desbandada, quién sabe si no lo dejen como todopoderoso para que siga haciendo de las suyas junto a su cómplice, el ‘dizque’ dueño del equipo Manuel ‘Chómpiras’ Jiménez con quien mantiene algunos negocios al interior del club.

Trascendió que Don Manuel se estaba frotando las manos pensando que ante la salida de los dos talentosos jóvenes le pudieran dejar manga ancha y así la iglesia termine en manos de Lutero.

Nosotros veremos y diremos.

Hasta la próxima