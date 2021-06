Luego de los catastróficos resultados electorales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es momento de tomar las riendas y enderezar el camino.

Algo así como un golpe de timón.

Al menos ese pareciera ser el mensaje que se dio con la reciente reunión entre el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, con los dirigentes estatales de Morena, encabezados por el secretario general, Edgar Garmendia.

Este último incluso literalmente corrió para buscar una foto con el mandatario estatal y publicarla posteriormente.

Es de todos sabido que la actual dirigencia fue opositora al mandatario estatal, con quien se tuvo un serio rompimiento.

El haber roto con el primer activo del partido tuvo sus consecuencias y sus dirigentes seguramente lo saben.

Los resultados en la zona metropolitana de Puebla son el reflejo de ese rompimiento.

Pero pareciera ser, que aún los líderes de Morena, no quieren dar su brazo a torcer y darse por vencidos.

Incluso han corrido el rumor de que el cambio de la dirigencia podría prorrogarse hasta por un año más.

Totalmente conveniente para ellos.

En tanto el Miguel Barbosa, a menos de 24 horas de la reunión, pidió que no se siga perjudicando a dicha fuerza política.

“Yo no voy a opinar nada sobre la vida interna de Morena. Aspirarán quienes tengan ese deseo de participar, sólo los exhorto a no seguir haciéndole daño a Morena. Aspirar a la presidencia de Morena no debe ser una salida política para nadie, sale, no le sigan haciendo daño a Morena, esa es mi posición, pero no voy a opinar nada”.

Simplemente, tejiendo fino. Más claro, ni el agua.

Tiempo al tiempo.

El salvavidas

De pena ajena los cambios en la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

A cinco meses de concluir su gestión la presidenta Genoveva Huerta Villegas realizó cambios en el Comité Directivo Estatal.

Pero todo para incluir a sus cuates de los pocos morenovallistas que quedan, luego de su fracaso electoral, como es el caso de Jesús Giles Carmona, como secretario general.

Nadie duda el mal trabajo hecho por Francisco Fraile, ¿pero hacer un cambio a estas alturas del partido?

Suena más a echarle un salvavidas a Giles, para evitar que vaya prisión, por la investigación que hay en su contra por su presunto título profesional falso.

Dicen incluso que ya anda con su amparo bajo el brazo, para que no vaya a ser detenido, sobre todo luego de que perdió la elección por la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan.

Ya se verá.

El miedo no anda en burro

¿Por qué tanto temor de que los medios verifiquen las condiciones en que se encuentran los más de 200 migrantes centroamericanos, sorprendidos hace unos días?

Y sino, para que evitan a la prensa poder verlos.

Aparte de todo, malos tratos y gritos a reporteros de parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

Por algo será.