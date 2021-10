Quiubo, banda intolerante. Como ya se la saben, aquí les viene su héroe de barrio que les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense, porque me les vengo. Y conste que no les aviso dos veces.

**********

No que no tronabas, pistolita? Así mero habría que decirle al presencio Andrés Manuel, quien en su visita a tierras poblanas no le quedó de otra que aceptar que la irrupción de la banda enardecida en su evento de Huauchinango fue un portazo y no jaladas.

Y es que como es sabido, pobladores furiosos por no ser apoyados tras los destrozos del huracán Grace entraron por la fuerza al evento donde AMLO, fiel a su estilo de sentirse el papá de los pollitos, presumía la entrega de recursos, pero a unos cuantos.

Una vez con tierra de por medio y en Tlaxcala, juró y perjuró que el sustito no se trató de un portazo, sino de un diálogo con la gente. ¡Pasumecha!, como quien dice, terminó tragándose sus palabras.

Ya pa' tratar de darle la vuelta al tema, no le quedó de otra que aplicar la vieja confiable y aventarse el choro de culpar a las organizaciones “de siempre” por haber quedado en ridículo y exhibido tal como es, autoritario para exigir respeto, cuando ni el menor intento hace por ganárselo.

Así es mi manada del alma. De ese tamaño las vergüenzas ajenas que nos toca vivir con semejante presidente de paja que, por cierto, luego, luego le dio frijol echarse el torito de nombrar a las organizaciones que tanto culpó.

No vaya a ser en una de esas se trasladen y toquen las puertas del Palacio Nacional y no precisamente pa' darle los buenos días.

Pero si de ridículos se trata, banda, ahí no paró la cosa porque el cabecita de algodón se echó la burrada de anunciar un evento masivo pa' conmemorar el inicio de la Revolución en pleno zócalo del Defectuoso.

¿Y la pandemia, apá?

No cabe duda que su ego no tiene llenadera, porque ¿se imaginan el foco de infección que será tener el zócalo capitalino a reventar con tanto acarreado?

¿A poco van a controlar la sana distancia, el uso de cubrebocas o de a perdis el gel antibacterial?

La poquita materia gris que le queda sigue afectando la salud de miles de mexicanos. ¿A poco creen que Andrés Manuel se hará responsable de este lapsus brutus?

Yo tampoco.