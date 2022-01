El exsecretario de gobernación municipal con Claudia Rivera, René Sánchez Galindo, volvió a la función pública tras su fallida intención de llegar a San Lázaro en el proceso electoral de julio pasado.

Con un puesto de consultor jurídico en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el esposo de la polémica portavoz del ‘Quién es Quién en las mentiras’ gana más de 100 mil pesos brutos.

No cabe duda que gracias al gobierno federal, Sánchez Galindo no extraña a los ambulantes. ¿O no? (CPG)

Buscan mano dura en los Ceresos

El gobierno estatal busca aplicar mano dura en los Centros Penitenciarios.

La intención es que ya no se permitan privilegios a los reclusos como fue en el pasado. Se pretende una vigilancia permanente y lograr la reinserción adecuada de los delincuentes.

¿Lo lograrán? (YC)

Consorcio Universitario va contra Ríos Piter

El Consorcio Universitario, que aglutina las más importantes y grandes universidades de la entidad, respaldan a la rectora interina de la UDLAP, Cecilia Anaya Berríos y no al rector oficial, Armando Ríos Piter.

Los empresarios poblanos también respaldan a Anaya Berríos, pero el pleito seguirá hasta que no haya un resolutivo de las autoridades laborales federales, aunque todavía está vigente una orden de aprehensión en contra del exrector Derbez Bautista. (SVC)

Sector privado palomea a Lalo

La presidencia de Canaco aprobó el trabajó del alcalde Eduardo Rivera sobre el reordenamiento comercial del Centro Histórico.

No son pocos los que recuerdan la herencia de Claudia Rivera al dejar 4 mil 800 ambulantes a diferencia de los poco más de 2 mil que recibió del gobierno de Luis Banck Serrato.

Por ahora, la iniciativa privada cree en lo que está haciendo la nueva administración.

¿Mantendrá la fe? (JAM)

Mil veces por la Franja

Hace tres años, el ayuntamiento de Chignahuapan se negó a transparentar el contrato con el que patrocinaría por año y medio al equipo polaco de fútbol, Arka Gdynia y los poblanos nunca vieron el retorno de inversión.

Vaya diferencia cuando se compara con el convenio firmado por el gobierno estatal con un Club Puebla a la alza para promocionar la división turística del estado.

La diferencia de convenios. (FSN)